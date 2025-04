Netanyahu asegura a la madre de un rehén en Gaza que es Hamás quien elige quiénes son liberados

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró a la madre de uno de los 59 rehenes que siguen secuestrados en la Franja de Gaza que es el grupo terrorista islámico Hamás el que elige de manera independiente qué cautivos son liberados durante la tregua, en medio de las negociaciones entre las partes para extender la primera fase del alto el fuego, tras el colapso de las negociaciones el pasado 18 de marzo.



El foro de Tikva, que agrupa a familias de rehenes favorables a mantener la guerra contra la organización terrorista Hamas en Gaza como elemento de presión para recuperar a sus allegados, informó en un comunicado de la conversación entre Netanyahu y Ditza Or, madre de Avinatan Or, de 32 años.



“Según las palabras del primer ministro, en el acuerdo emergente, hasta 10 rehenes vivos serán liberados, incluido Edan Alexander” (soldado de doble nacionalidad estadounidense-israelí), recogió el comunicado del foro de Tikva.



La Oficina del Primer Ministro comunicó que Netanyahu había mantenido conversaciones telefónicas con las madres de Tamir Nimrodi, Avinatan Or y Eitan Horn, asegurando que les había actualizado sobre las “intensas” negociaciones en curso, aunque sin dar detalles al respecto.



Tikva, sin embargo, recoge que la madre de Avinatan Or recalcó a Netanyahu “la obligación moral de devolver a todos (los rehenes) juntos en una sola tanda y en un autobús”.



Ditza Or aseguró al mandatario que las fases del alto el fuego “crea una tensión importante entre las familias de los rehenes” y le pidió que explicara cómo se decidía quién sería liberado en cada fase, a lo que Netanyahu respondió que es Hamás quien lo decide.



Inicialmente, el acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza planteaba tres fases, si bien las negociaciones colapsaron durante la transición de la primera a la segunda a mediados de marzo.



Era durante esta segunda fase, cuyas negociaciones nunca fructificaron, cuando los terroristas islámicos esperaban liberar a los cautivos restantes, a cambio el fin definitivo de la guerra -lo que implicaría que permacerán en el poder en Gaza- y la liberación de más presos palestinos de cárceles israelíes.



Las declaraciones de Ditza Or, presionando por el retorno de los cautivos a través de las negociaciones, marcaría un cambio en la línea del foro de Tikva, que tradicionalmente reivindicaba la presión militar (defendida por el Gobierno) como herramienta para recuperar a los rehenes.



Este foro se contrapone con el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a la mayoría de allegados de los rehenes y que siempre ha exigido el fin de la guerra contra Hamás como método para recuperar a los cautivos a salvo.



Sin embargo, Or también reivindicó en el mismo comunicado que Israel aplique la misma “lucha intensa, audaz e inflexible” que utilizó en el norte (contra Hezbollah en Líbano) en Gaza.



Hamás sigue manteniendo cautivos en Gaza a un total de 59 israelíes, de los cuales se cree que 24 están vivos.



El grupo terrorista palestino había propuesto a mediados de marzo liberar al soldado estadounidense-israelí Edan Alexander, además de los cuerpos de otras cuatro rehenes en la segunda fase a cambio de reanudar las negociaciones indirectas con Israel para una segunda fase del pacto de enero.



Por su parte, el Gobierno israelí exigió que Hamás cumpla con una propuesta del enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, de liberar inmediatamente a 11 rehenes vivos y a la mitad de los rehenes fallecidos.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora