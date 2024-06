Netanyahu advierte que Irán “está en camino de conquistar Arabia Saudita”

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que Irán “está en camino de conquistar Oriente Medio y Arabia Saudita” y que el combate de las Fuezas de Defensa de Israel contra el grupo terrorista islámico Hamás en la Franja de Gaza ayudará a disuadir al régimen de Teherán.

«Nuestro primer deber es cortarle la mano a Hamás. Sabemos que es un lucha larga, pero creo que pronto nos desharemos de ellos», indicó Netanyahu en un encuentro que mantuvo con una delegación de generales y almirante estadounidenses retirados en Tel Aviv.



«El eje terrorista de Irán no sólo nos amenaza a nosotros, sino también a ustedes. Irán están en camino de conquistar Oriente Medio, Arabia Saudita y la Península Árabe. Es solo cuestión de tiempo», advirtió el mandatario en la reunión a esta delegación estadounidense.



Asimismo, Netanyahu aseveró que Teherán está combatiendo actualmente contra Israel desde varios frentes a través de Hamás en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, así como las milicias chiíes proiraníes de Irak y Siria.



«El objetivo de Irán es un ataque terrestre combinado desde varios frentes, además del lanzamiento combinado de misiles», agregó el primer ministro.



El pasado 13 de abril Irán lanzó un ataque inédito contra Israel con más de 200 misiles y drones como represalia tras el ataque israelí contra lo que definió como su “consulado” en Damasco, Siria.



La mayoría de los misiles y drones fueron interceptados por el sistema de defensa antiaéreo israelí junto al apoyo de otros países como Estados Unidos y Reino Unido. El bombardeo masivo iraní no causó ni graves destrozos ni víctimas mortales.



En estos últimos meses, no ha habido amenazas directas entre Israel e Irán. Pero la guerra en Gaza continúa y la tensión en la frontera norte con el Líbano, sigue escalando lo que hace temer una guerra abierta entre Hezbollah, el grupo terrorista chií proiraní y el Estado hebreo.

