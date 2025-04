Netanyahu advierte que cualquier militar que aliente la deserción será cesado de inmediato

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este viernes que cualquier soldado o reservista que fomente la negativa de servir en Gaza “será despedido inmediatamente”, según un comunicado que parece responder a una nueva carta firmada hoy por más de 250 reservistas y graduados de una unidad de élite del Ejército israelí a favor del fin de la guerra y del regreso de los rehenes.

“Los ciudadanos de Israel han aprendido la lección: el rechazo (a servir) es rechazo, no importa el nombre sucio que quieran darle. Cualquiera que fomente la negativa a servir será despedido inmediatamente” del Ejército, dijo el mandatario en un comunicado.

Además, en el texto Netanyahu acusó a los reservistas firmantes de estar “financiados desde el extranjero con el único objetivo de derrocar al gobierno de derecha” y de tratarse solo de un “pequeño grupo de alborotadores”.

“Esto no es una ola. No es un movimiento. Es un grupo pequeño, ruidoso, anarquista y desconectado de (reservistas) retirados, la mayoría de los cuales no han servido en años”, añadió Netanyahu.

Sin embargo, se espera que miles de reservistas de brigadas acorazadas, artillería y ciberseguridad hagan lo mismo y publiquen cartas similares, según confirmó Guy Poran, un piloto retirado el Ejército y promotor del movimiento de las Fuerzas Armadas.

“La reacción de Netanyahu demuestra que está asustado. Porque independientemente de cuántos de los firmantes sean pilotos en activo, el llamamiento de un rango tan respetado en la sociedad pidiendo el fin de la guerra y el retorno de los regresos tiene mucha fuerza”, dijo Poran.

Este viernes, más de 250 graduados, reservistas y exreservistas israelíes de la Unidad de Inteligencia de élite 8200 publicaron una carta a favor de terminar la guerra en la Franja de Gaza para lograr mediante un acuerdo el retorno de los 59 rehenes, según una misiva difundida por varios medios, respaldando la firmada ayer por cerca de un millar de reservistas y exsoldados de la Fuerza Aérea Israelí.

“Nos identificamos con la afirmación de que, en este momento, la guerra sirve principalmente a intereses políticos y personales, y no a intereses de seguridad”, dice la nueva carta, difundida íntegramente por el Canal 13 de noticias. “La continuación de la guerra no contribuye a ninguno de sus objetivos declarados y provocará la muerte de rehenes, soldados y personas inocentes”, dice el texto.