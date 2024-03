Netanyahu acepta reprogramar la visita de una delegación israelí a Washington

Israel aceptó reprogramar la visita de una delegación a Washington que había sido previamente cancelada, anunció la Casa Blanca.



Aún no se ha definido una nueva fecha, pero la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, ya informó al Gobierno de Joe Biden su disposición a realizar el encuentro, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.



«Estamos trabajando para que tenga lugar esta importante reunión» sobre Rafah, añadió.



El Ejecutivo estadounidense considera que una operación terrestre israelí en Rafah pondría en peligro «aún más» a los 1,4 millones de civiles palestinos que se refugian allí.



A principios de esta semana, el Gobierno israelí canceló una visita de una delegación a Washington en represalia por el voto de abstención de EE.UU. a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo un alto el fuego en Gaza.



Netanyahu aseguró que decidió no enviar al equipo de sus funcionarios a EE.UU. para mandar un mensaje al grupo terrorista islámico Hamás de que no deben confiar en «la presión internacional».



Hamás rechazó una nueva propuesta de tregua de Israel -diseñada junto con EE.UU.- después de que la resolución del Consejo de Seguridad saliera adelante el lunes gracias a que por primera vez EE.UU. no la vetó.



Las conversaciones para un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza y canje de rehenes por terroristas palestinos presos han vuelto a naufragar esta semana después de que Hamás no haya cedido en sus exigencias de un alto el fuego «integral» y retirada de las tropas israelíes, demandas que Israel considera «delirantes».



EE.UU. aboga por un alto el fuego de varias semanas que permita un intercambio de rehenes israelíes por terroristas palestinos presos y que permita negociar un cese de las hostilidades duradero.



Hamás comunicó el lunes a los mediadores -EE.UU., Qatar y Egipto- que mantiene su postura de semanas atrás y no acepta la contrapropuesta presentada el fin de semana por Israel y Estados Unidos.



La oficina de Netanyahu tildó el martes las demandas de los terroristas islámicos de «delirantes» y «extremas», y ordenó el regreso de su equipo negociador de Doha.

Con información de agencias





Compartir