Nathan Fielder afirma que su capítulo sobre educación contra el genocidio fue retirado de  Paramount+ tras el ataque de Hamás

Edificio Paramount. Foto: Penistone Paramount by Jonathan Thacker, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

El comediante judío Nathan Fielder, conocido por su humor ácido e ironía, denunció en su programa The Rehearsal que Paramount+ retiró un episodio de su serie Nathan For You que promovía la conciencia sobre el Holocausto.

El episodio de 2015 había surgido como respuesta al descubrimiento de que una marca de ropa admirada por Fielder tenía vínculos con un negacionista del Holocausto.

Tras consultar con un rabino, lanzó Summit Ice con el objetivo de generar conciencia y donar los fondos a museos como el Vancouver Holocaust Education Centre.

Fielder reveló que la plataforma comenzó retirando el episodio en Alemania “por incomodidad con todo lo que tocara el antisemitismo tras los ataques en Israel”. Desde entonces, otras sedes de Paramount en Europa también habrían seguido el ejemplo.

En un segmento dirigido a un ficticio ejecutivo alemán de Paramount+, Fielder afirma: “Sé que sienten vergüenza por lo que hicieron en el pasado, pero en el arte, deberían dejar que los judíos nos expresemos. Porque con lo que están haciendo, la gente podría malinterpretar en qué creen ustedes realmente”.