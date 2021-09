Naftalí Bennett se reunió con tiktokers para impulsar la vacunación en jóvenes

2 septiembre, 2021

El primer ministro hizo un vivo por la red social junto a chicos de todo el país.

El primer ministro Naftali Bennett realizó un vivo en su página de TikTok. Bennett dialogó con los jóvenes sobre el regreso a clases en el contexto de la lucha contra el coronavirus, las vacunas, el plan educativo y el «Pase Verde».

Junto al mandatario participó el Dr. Meir Ezra-Alia, pediatra de Maccabi Healthcare Services y fundador de la asociación sin fines de lucro Mehusgan. Durante la reunión, se invitó a destacados creadores de contenido en TikTok a unirse a la conversación y hacer preguntas sobre cómo lidiar con el coronavirus.

El evento es parte de una iniciativa de TikTok y el Ministerio de Salud, que busca empujar la vacunación entre los jóvenes. También participó el profesor Tzachi Grossman, presidente de la Asociación de Pediatría de Israel.

Bennett aprovechó el espacio para hablar de su política sanitaria. «Mi estrategia ha sido no repetir los cierres del año pasado, incluidos los cierres durante el año escolar, sino utilizar un sistema diferente. Muchas acciones, muchas pruebas y muchas vacunas para vencer, en este caso, a la variante, sin encerrar a Israel», defendió el primer ministro.

Además, reconoció la dificultad de mantener esta estrategia. «Es más difícil porque sería muy fácil cerrar el país y listo. El problema es que eso es destructivo: destruye empresas. Es terrible para los jóvenes, que durante largos meses están atrapados en Zoom, mirando sus pantallas«, justificó.

Para el PM, no todo es negativo, de todos modos. «Estamos haciendo muchas cosas creativas que no se han probado en otros lugares porque debemos vencer al coronavirus y vivir nuestras vidas. La otra buena noticia es que, tal como se ven las cosas, celebraremos Rosh Hashaná e Israel estará abierto, con la familia, no como el año pasado cuando todos estaban solos«, explicó.

Por su parte, Asaf Saguy, director ejecutivo de TikTok Israel, se mostró entusiasmado por el evento. «Es importante para nosotros que los miembros de nuestra comunidad estén felices y saludables para que puedan continuar teniendo experiencias y compartirlas en TikTok sin temor por su seguridad. Esperamos que a través de medidas creativas podamos aumentar la conciencia, promover la transparencia sobre temas controvertidos y aliviar las preocupaciones de los jóvenes sobre la vacuna», dijo.