Naftalí Bennett recorrió el sur de Israel junto a sus ministros en medio del aumento de violencia en la población árabe

7 diciembre, 2021

El primer ministro señaló que la lucha contra el crimen es una prioridad de su gobierno.

El primer ministro Naftali Bennett realizó una gira por el sur de Israel, como parte del plan para combatir el crimen y la violencia en el sector árabe.

En su reunión con los jefes de los consejos, el Primer Ministro dejó en claro que «el Gobierno de Israel bajo su liderazgo está comprometido con la solución de los problemas en el sur, principalmente haciendo frente a la delincuencia y fortaleciendo la gobernanza».

“Vinimos aquí hoy, al sur del país, como parte de la lucha contra la delincuencia en el sector árabe en la región y en todo el país. La semana que viene se cumplirá medio año desde la formación del gobierno. Desde el día en que se estableció, definimos la violencia desenfrenada en el sector árabe como un objetivo nacional», señaló el mandatario.

«Nuestro mensaje para los residentes del sur es: Estamos aquí, estamos con ustedes. No descansaremos. Be’er Sheva y Rahat no son diferentes de Tel Aviv. Lo que no se puede hacer en el centro del país, no se puede hacer aquí«, dijo Bennett.

El primer ministro fue acompañado por una nutrida delegación que incluyó importantes ministros del gabinete. Viajaron junto a Bennett los ministros de Seguridad, Omar Bar-Lev; de Justicia, Gideon Sa’ar; de Interior, Ayelet Shaked; de Bienestar, Meir Cohen; y el jefe de la policía Yaakov Shabtai.

«Hemos pasado de la defensa a la ofensiva. La Policía de Israel ya no bastará con reaccionar ante los acontecimientos, sino que iniciará acciones para detener a los delincuentes en sus camas. La lucha no es solo para atrapar a los delincuentes después de que hayan cometido sus delitos, sino para perseguirlos. ellos económicamente y de otras formas, con la ayuda de los otros ministerios del gobierno. Con la aprobación del presupuesto estatal, habrá una mayor presencia policial y de la policía fronteriza en todo el Negev», dijo Bar-Lev.

Por su parte, Shabtai señaló que «el fin de semana pasado vimos la fuerte transición entre un incidente criminal en Umm al-Fahm, que resultó en lesiones policiales y una respuesta decidida y rápida, y un incidente terrorista en el que la policía logró neutralizar a un terrorista que casi mata a un civil judío. En ambos casos, y en docenas de otros, nuestra policía actuó con determinación y profesionalismo».