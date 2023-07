Myriam Ackermann-Sommer podría ser la primera mujer en oficiar como rabina en una comunidad ortodoxa en Francia

1 julio, 2023

Después de recibirse en un programa rabínico en Estados Unidos este año, Ackermann-Sommer volvió a París para seguir trabajando en Ayeka, una congregación ortodoxa moderna.

Con solo 26 años, desde el año pasado Myriam Ackermann-Sommer dirige con su marido Ayeka, una de las únicas congregaciones ortodoxas modernas en la capital de Francia.

Ackermann-Sommer acaba de recibir su título de graduación del programa rabínico Yeshivat Maharat, una casa de estudio rabínicos especialmente dedicada a la ordenación rabínica femenina. Yeshivat Maharat funciona a la par que Yeshivat Chovevei Torah, un seminario rabínico ortodoxo de Nueva York, en el que Emile Ackermann, el marido de Myriam, recibió también su título.

Ambas escuelas fueron fundadas por Avi Weiss, un gran defensor de la participación de las mujeres en espacios ortodoxos dentro de la comunidad.

Se cree que hay solo cinco mujeres rabinas en Francia. Todas trabajan dentro del movimiento liberal, algo parecido a lo que sucede con el movimiento reformista en Estados Unidos.

La comunidad del matrimonio Ackermann, Ayeka, respeta la tradición ortodoxa de separar a las mujeres de los hombres para el servicio de shabat. Los miembros regulares de la comunidad siguen un servicio en el cual las mujeres pueden cantar y liderar algunas de las lecturas de la Torá.

Ackermann-Sommer afirma que “ofrecemos una respuesta a las mujeres, entre otras, que quieren más participación en el ritual y en el estudio”. Esta necesidad es algo que ella vivió en carne propia: “Yo, como mujer, me indigno cada vez que estoy en la sinagoga y no puedo oír ni ver lo que está pasando porque estoy sentada detrás de los hombres o en un balcón donde no puedo escuchar muy bien”.

La rabina busca llevar tranquilidad a las comunidades judías francesas. Afirma que su intención no es hacer una “revolución”: “no queremos reformar o luchar contra las comunidades existentes». Su objetivo es «simplemente abrir nuevas puertas” dentro de la comunidad ortodoxa.