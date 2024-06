Música clásica para calmar el dolor

Las Orquestas atraen a un público necesitado de escapismo: “Andalusit” con “3 Granadas”, “Revolución” en E-Motion, Camerata con Caspi, la Sinfónica con Grieg y Rotem en la Filarmónica. Por Chiquita Levov (textos y fotos).

La Orquesta Israelí Andaluza de Ashdod

Está presentando un nuevo y fascinante espectáculo “Las 3 Granadas” que aúna el flamenco gitano y la música tradicional andaluza. Se trata de una producción original con numerosos participantes en la que colaboran dos artistas internacionales, referentes de la escena flamenca en España, la bailaora Yarden Amir y el guitarrista y creador Ofer Ronen, israelíes que están trabajando en los últimos años con mucho éxito en España. En el concierto el flamenco gitano se une a la música tradicional andaluza en un espectáculo que realmente traspasa fronteras y culturas. Para ello se invitó a otros solistas además de los mencionados: la cantaora de flamenco Yael Horovitz y la cantante Dima Kablan (cante andaluz y árabe). También se sumó al concierto el infaltable guitarrista sevillano El Fyty Carrillo. Se puede ver en varias localidades hasta el 22 de junio. Más datos: https://concerts.andalusit.co.il/

La batuta en manos de Sivan Albo Ben-Hur y la dirección artística de Elad Levy quienes declaran que para esta producción original con la que se marca el 30 aniversario de la orquesta, se inspiró en la ciudad de Granada en España. “Una ciudad que se consolidó como la última fortaleza en la que las tres religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo, mantenían vínculos culturales y artísticos. La música andaluza que se creó en el sur de España, formó un puente cultural que logró contener las diferentes culturas que allí vivieron”. Levy agrego: “Existe una conexión profunda entre la música tradicional andaluza y el flamenco, una conexión cuyas raíces se remontan a la Edad Media de la España musulmana. Intentamos rastrear esta conexión que fue posible en tierra de muchas culturas y religiones, esperando que también la tengamos hoy en día”

https://youtube.com/shorts/-W5u9eLK9Bw?si=GdN3yZUXW2DRi8tB

Sivan y Yael

La Orquesta de la Revolución

En el marco de la especial serie de esta orquesta (“Hamaapeha”) producida por la Opera Israelí, se presenta un evento muy intrigante titulado “E-Motion sin movimiento” que el director Roi Oppenheim define como “Una fantasía musical para actor y orquesta, un viaje fascinante al alma de un director de orquesta”. Y para explicarlo más elocuentemente, cita a Gabriel Marx: “La vida no es lo que viviste… sino la forma en que la cuentas”. Agrega: “Este viaje es una tumultuosa fantasía musical que crea una danza de demonios, completamente sagrada para su furioso ego, en medio de una lucha entre el director (Roi mismo) y el narrador, Ido Bartal. Este popular actor tiene varias funciones además de narrador: canta, toca con los músicos, coquetea con el público y se apodera del escenario, la sala y el mundo entero. El 10.6 en el Hogar de la Opera – Centro de las Artes Escénicas. Más datos: https://www.israel-opera.co.il/

https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1369&ArticleID=6164

En resumen: un evento interdisciplinario de música y teatro que pone a prueba los límites de ambos medios. Al espectador y con justicia se le garantiza una experiencia emocionante, que comienza como un concierto y se convierte en… (en realidad, ¿por qué debería contarlo? dice Roi). Oppenheim comparte la dirección con Ido Riklin y con Zohar Sharon, que está encargado de la música. Con los solistas: Yael Shapira (violonchelo), Hagar Shachel (flauta), Itamar Ben-Yakir (trompeta).

Roi Oppenheim

La Camerata Israelí Jerusalén: Dos conciertos

En el primer concierto de la Camerata que forma parte de la serie “Instrumentos y Voces” se presenta al violinista checo Pavel Šporcl interpretando el Concierto para Violín de Beethoven. Pavel es un virtuoso que toca el violín desde los 5 años. Y es también “superestrella del pop” en su país, título que ganó gracias a la colaboración con artistas que no son clásicos en varios proyectos y además porque actuó en 300 conciertos ante unas 150 mil personas. Ha vendido más de un cuarto de millón de CD de sus grabaciones. El programa se completa con la Sinfonia N. 3 La Heroica, y Las Criaturas de Prometeo de Beethoven. El 8.6 en el Hogar de la Opera. Y el 9.6 en el Teatro Jerusalén. Más datos: https://www.israel-opera.co.il/

En una entrevista Pavel declaró sobre este concierto: “Pensé en tocar en el concierto de otra manera: no vestir de negro, sino sólo una camisa, pantalones y tal vez una bandana. Quería acercarme a los jóvenes, mostrarles que no tienen por qué tener miedo a los conciertos. Mientras tanto me he quitado la bandana, pero tengo un violín azul”. (Se refiere al violín azul que Jan Spiedlen le construyó en 2005.) La Camerata estará bajo la batuta de Avner Biron, director y fundador de esta orquesta.

Matti Caspi

En el segundo concierto que forma parte de la Serie “Reflexiones” producida por la Opera Israelí en conjunto con la Camerata Israelí Jerusalén y con la dirección artística de Shlomi Shaban, se presentará el cantautor Matti Caspi acompañado por la orquesta. Recordemos que el espíritu de esta serie “Reflexiones” se caracteriza por combinar la música clásica con la contemporánea. Esta vez se trata de las canciones mitológicas de los dos primeros álbumes de obras maestras del popular músico Caspi, quien en esta ocasión regresa para interpretarlas a todas con arreglos especiales para orquesta. Se trata de las canciones favoritas que hoy se consideran un pilar y un activo de la cultura israelí. Yevgeny Levits y Avner Kalmer son los autores de los nuevos arreglos orquestales. Esta es sin duda una oportunidad única para volver a las raíces de uno de los músicos más importantes de nuestra generación y disfrutar de una interpretación nueva y fresca con una orquestación completa de sus canciones favoritas. El 18.6 en el Hogar de la Opera. Más datos: https://www.israel-opera.co.il/

La Sinfónica Israelí Rishon LeZion

Esta orquesta se presenta en 4 funciones continuas, con un programa que incluye el Concierto para Piano de Grieg y la Sinfonia N. 4 de Bruckner. En estas emocionantes interpretaciones la batuta estará en manos del director musical de la orquesta, Dan Ettinger que declara que “marcarán el especial recorrido vital de Grieg y Bruckner, quienes se convirtieron en parte integral de sus conocidas obras”. Recordemos que La Sinfonía de Bruckner no había sido tocada por la orquesta desde hace más de una década. En este concierto se presenta el pianista Daniel Ciobanu ganador del segundo premio (Medalla de plata) y del Premio del Público en el muy prestigios Concurso Rubinstein de 2017. Se presenta entre el 17 y el 22 de junio, En el Hogar de la Opera de Tel Aviv, en el Centro Cultural de Rishon LeZion y en el Beit Haam de Rehovot. Más datos: https://isorl.smarticket.co.il/

La directiva explica que el joven Grieg compró su mundo cuando compuso un concierto en el que “toda Noruega está presente por la riqueza de sus matices y por quien la une», y está lleno de “alegría de vivir, anhelo de amor y de fuego de la juventud”. Y sobre Bruckner, que sus obras no han sido tocadas por la orquesta desde hace más de una década, “revivirá con la gran y monumental sinfonía, el brillo de su juventud y un trabajo personal, una saturación de pasión que es símbolo de la trayectoria de su vida”

Daniel Ciobanu

Rotem Nir en la Filarmónica Israelí

Lahav Shani y la directiva de la orquesta están orgullosos de ceder el escenario al joven conductor Rotem Nir, que ha estado trabajando con la orquesta durante los últimos años. Nir sustituirá al maestro Christoph Eschenbach, quien tuvo que cancelar su participación en los conciertos por motivos personales. El pianista invitado es el letón Georgis Osokin que obtuvo reconocimiento internacional cuando participó a la edad de 19 años en el Concurso Internacional de Piano Chopin y pronto se convirtió en un favorito del público. Rotem Nir ya ha dirigido todas las orquestas locales, incluida la Filarmónica y la Orquesta de Cámara de Georgia. Participó en el programa de formación para jóvenes conductores y trabajó con los directores Lahav Shani y Christoph Eschenbach a quien ahora reemplaza. El programa: Mozart: apertura de «Don Giovanni», Chopin: Concierto para piano N.º 2, Beethoven: Sinfonía n.º 5. Más datos: https://www.ipo.co.il/

Rotem Nir, director de orquesta, nació en Israel. Es el jefe del equipo musical y director de la Orquesta de la Ópera Israelí y asistente del director musical de la Sinfónica Israelí Rishon LeZion habiendo siso antes director asistente de la Orquesta de Cámara Israelí. Recibió su educación musical en el Conservatorio Ness Ziona y se graduó con honores en la Escuela Secundaria Nacional de Artes Thelma Yellin. Ganó varios concursos y en las FDI se desempeñó como músico destacado y arreglista para cuartetos de cuerda y en paralelo estudió en la Escuela de Música Buchman Mehta. En la Ópera Israelí dirigió La Traviata de Verdi.

Rotem Nir