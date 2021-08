Murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones: el recuerdo de su paso por Israel

25 agosto, 2021

El músico tenía 80 años. En 2014, junto a la icónica banda tocaron en Tel Aviv.

El mundo de la música está conmovido. A los 80 años, el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts falleció. Watts había batallado hace años contra un cáncer de garganta. Hace unas semanas, había sido operado de emergencia, lo que motivó a bajarse de la próxima gira del grupo británico.

“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido pacíficamente en un hospital de Londres a primera hora de la mañana rodeado de su familia”, dijo el portavoz. Y agregó: “Charlie era un apreciados esposo, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación”.

pic.twitter.com/wi6333F6QF — The Rolling Stones (@RollingStones) August 24, 2021 Tweet de despedida a Charlie Watts de la cuenta oficial de The Rolling Stones.

Nacido en 1941 en la capital inglesa, el difunto músico inició su carrera tocando la batería en clubes en los años 60. Luego de esas experiencias, se unió con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en enero de 1963.

La banda comenzó tocando covers por Gran Bretaña y Estados Unidos. Luego, alcanzó éxitos compuestos por Jagger y Richards como “(I Can´t Get No) Satisfaction”, “Get Off of My Cloud” y “Paint It, Black”.

Fragmento del recital de la gloriosa banda en Israel en 2014 ante 50 mil personas.

Por otro lado, en una de sus tantas giras, la reconocida banda visitó Israel, por primera vez en 2014. El 4 de junio de aquel año brillaron en Tel Aviv, día en el que fueron vistos por 50 mil personas en el parque Hayarkon.

El paso del grupo musical por el país de Medio Oriente se dio en el medio de una gira europea que duró casi dos meses. Esa noche, los protagonistas tocaron un total de 19 canciones.