Municipio neerlandés compensa a familia judía por casa expropiada por los nazis

14 octubre, 2022

El municipio neerlandés de Groninga, en el norte de Países Bajos, aceptó pagar una compensación de 328.000 euros al nieto de una pareja judía por la compra de la antigua casa de sus abuelos, a quienes los nazis requisaron la propiedad durante la Segunda Guerra Mundial.

El afectado cree que el municipio adquirió la casa de sus abuelos en 1952 por un precio muy bajo, después de que la vivienda fuera requisada en 1944 por los alemanes y vendida a un tercero, quien tuvo que entregársela al Instituto de Gestión de Países Bajos (NBI) una vez terminó la guerra, explicó la televisión local RTV Noord.



La familia nunca recuperó esa casa después de la contienda, ni sus hijos pudieron vivir en ella después de la guerra, lamentó el heredero de la pareja, Hubert van Blankenstein, quien presentó una demanda por daños y perjuicios contra el municipio de Groninga.



«Durante años luché con la pregunta de por qué a mis padres, mis hermanas y a mí no se nos permitía vivir en nuestra casa en (la calle) Kamplaan 8, la casa que fue propiedad de mi abuela y más tarde de mi madre», señaló el nieto en un comunicado que escribió desde Israel, donde vive ahora.



El alcalde, Koen Schuiling, admitió que la casa – usada hasta ahora como una residencia oficial – fue adquirida por un precio demasiado bajo y anunció que transferirá el valor que le reclama el nieto de la pareja judía a la cuenta de una fundación que aún no se ha constituido y que financiará investigaciones para combatir la discriminación.



Después de la guerra las casas requisadas por los alemanes se usaron como parte de la reconstrucción para albergar a funcionarios de alto rango, pero “por mucho que se hayan aplicado las leyes (aplicables en ese momento) después de la guerra”, desde el punto de vista “de la decencia y la moralidad, eso no estaba bien hecho”, dijo Schuiling. EFE