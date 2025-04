Mueren un turista israelí, dos británicos y el maquinista al caer un teleférico en Nápoles

Dos turistas británicos y un israelí junto con el maquinista son las víctimas fatales del accidente que se produjo tras caer la cabina de un teleférico de la ciudad italiana de Nápoles (sur de Italia) por la ruptura de un cable, mientras que un hombre también de nacionalidad israelí se encuentra hospitalizado en graves condiciones.



Los fallecidos fueron el israelí Janan Suliman, de 25 años, la británica Margaret Elaine Winn, de 58 años, el trabajador de la compañía del teleférico, Carmine Parlato , de 59 años y el cuarto es otro ciudadano británico, aún sin identificar.



El único sobreviviente del accidente es un hombre de unos 30 años, de nacionalidad israelí, ingresado en el hospital del Mar de Nápoles en estado grave.



“La escena que se presentó ante nosotros era aterradora. Los árboles eran como lanzas. Solo logramos rescatar a un herido en estado muy grave, para los demás, lamentablemente, no había esperanza”, explicó a los medios italianos, Salvatore Criscuolo, de los servicios de rescate.



El accidente se produjo presumiblemente al romperse uno de los cables del teleférico que une la localidad italiana de Castellamare di Stabia, cerca de Nápoles, con la cima del monte Faito, a más de 1.100 metros de altura a orillas del mar Mediterráneo.



La ruptura del tensor hizo que dos cabinas quedaran bloqueadas en el aire: una con once ocupantes y otra con cinco.



La primera pudo ser inmediatamente interceptada y sus ocupantes rescatados sanos y salvos, mientras que la segunda cabina cayó al vacío y tuvo que ser buscada por los equipos de emergencia.



El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, ha solicitado un informe sobre esta instalación, gestionada por la empresa Ente Autonomo Volturno (EAV), que había realizado trabajos de manutención sólo hace una semana antes de abrir sólo hace unos días tras la pausa invernal, para determinar eventuales responsabilidades en lo ocurrido.



La Fiscalía de Torre Annunziata ha abierto una investigación contra desconocidos, por los delitos de homicidio culposo y homicidio múltiple.



No es la primera vez que este teleférico sufre un incidente. El más grave ocurrió en agosto de 1960 cuando, por un error humano, una cabina tocó tierra al no poder frenar, causando cuatro muertos y 31 heridos en el impacto, según recuerdan los medios locales. EFE y Aurora

Navegación de entradas