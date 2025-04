Mueren once miembros de las fuerzas sirias en ataques durante la ola de violencia sectaria

Al menos once miembros de las fuerzas de seguridad sirias murieron en dos nuevos ataques por parte de grupos armados en el sur del país, en medio de un estallido de violencia entre comunidades religiosas que afecta a diferentes localidades de mayoría drusa, informó este miércoles una fuente oficial.



Por un lado, cinco efectivos de la Seguridad General fallecieron anoche por disparos de francotiradores que atacaron puestos de control en la localidad drusa de Ashrafieh Sahnaya, a las afueras de Damasco, dijo en un comunicado el director de Relaciones Públicas del Ministerio de Información, Ali al Rifai.



Los atacantes lanzaron inicialmente un asalto con ametralladoras y lanzagranadas contra varias posiciones de la Seguridad General, que envió refuerzos a la zona y posteriormente fue objetivo de nuevos ataques de francotiradores desde edificios cercanos.



“A primera hora de esta mañana, estos grupos abrieron fuego contra un vehículo procedente de Deraa (sur), matando trágicamente a seis de sus pasajeros”, agrega la nota.



Los incidentes se producen en medio de una oleada de violencia en varias zonas pobladas por la minoría drusa, después de que una grabación falsamente atribuida a un líder de esa comunidad insultando al profeta Mahoma provocara actos de protesta entre la mayoría musulmana suní.



Jaramana, en los suburbios capitalinos, registró el martes los primeros enfrentamientos de envergadura entre combatientes drusos y grupos de atacantes no identificados, que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos -que documenta la violencia en Siria desde el estallido del conflicto en 2011- asegura causaron 14 muertos en diferentes bandos, incluidas las fuerzas de seguridad estatales.



Sin embargo, las autoridades no proporcionaron ningún balance oficial de víctimas, si bien Al Rifai confirmó hoy nuevos choques entre las tropas sirias y un convoy de hombres armados que trataban de ir desde Ashrafieh Sahnaya hasta Jaramana.



“Un puesto de control en el área interceptó el convoy y evitó que cruzara, provocando que los grupos abrieran fuego contra el personal de la posición y llevando a un choque armado que dejó tres heridos entre el personal”, explicó el responsable de Información en su nota.



La fuente no identificó a los grupos involucrados ni ofreció detalles sobre sus posibles tendencias, aunque el Observatorio afirmó en un comunicado que al menos en Ashrafieh Sahnaya hombres armados drusos se están enfrentando a “fuerzas auxiliares del Ministerio de Defensa sirio”.



Las autoridades sirias que ascendieron al poder tras el derrocamiento de Bashar al Assad el pasado diciembre están vinculadas a los grupos islamistas y opositores -musulmanes suníes- que lideraron la ofensiva en su contra. EFE

Navegación de entradas