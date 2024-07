Muere en EEUU la terapeuta y educadora sexual Ruth Westheimer, la ‘Dra Ruth’

Ruth Westheimer, conocida por sus miles de oyentes y telespectadores en EE.UU. como ‘la doctora Ruth’, falleció en Nueva York a los 96 años de edad.



La educadora y terapeuta sexual murió el viernes en su domicilio de Manhattan, según confirmó al diario The Washington Post Pierre Lehu, su publicista y también coautor de varios libros publicados por Westheimer. Las causas de su deceso no han sido dadas a conocer.



Menuda y de baja estatura, tras cumplir los 50 años Westheimer hizo su primera incursión en la radio con ‘Sexually Speaking’ (‘Sexualmente hablando’), un programa de 15 minutos que empezó a transmitirse en 1980 en una emisora local de Nueva York.



De forma rápida, la duración del espacio se extendió a dos horas, impulsado por la ingente cantidad de interrogantes de sus oyentes, y además se replicó en varias estaciones radiales del país.



En la década de 1980, dio el salto a la pantalla chica con ‘Good Sex With Dr. Ruth Westheimer’, un programa de cable en el que la experta, con su característico acento alemán y adornada en perlas, daba consejos sobre las mejores prácticas sexuales.



Su forma franca y directa, no exenta de gracia, no solo enganchó con el público sino que la volvió una celebridad en Estados Unidos, al punto de que su nombre e imagen pudo ser vista en anuncios publicitarios de refrescos, automóviles, champús y hasta condones.



Creo un imperio bajo el que se editaron libros sobre sexualidad, se hicieron juegos de mesa con su nombre, escribió columnas y, en especial, la experta hacía exitosas apariciones en universidades, donde era muy querida por los estudiantes.



En 1985, llegó incluso a aparecer en la película francesa ‘Una mujer o dos’, del director Daniel Vigne, junto a Gérard Depardieu y Sigourney Weaver.



Nacida en Alemania al interior de una familia judía ortodoxa, Westheimer sobrevivió al Holocausto al ser enviada por sus padres a un orfanato en Suiza. Tras la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Israel donde, según reveló, perdió la virginidad.



Posteriormente residió en Francia y finalmente en Nueva York, ciudad en la que se establecería y en la que obtuvo un doctorado en Educación en la Universidad de Columbia, además de empezar a enseñar cursos sobre sexualidad humana en universidades del Bronx y Brooklyn.



Estuvo casada con Manfred Westheimer, un ingeniero de telecomunicaciones y también un refugiado judío alemán, con quien se mantuvo unido hasta quedar viuda en 1997.



A Ruth Westheimer le sobreviven sus hijos Joel Westheimer y Miriam Westheimer, además de cuatro nietos. EFE