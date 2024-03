Muere el exsenador y excandidato a la Vicepresidencia de EEUU Joseph Lieberman

El exsenador federal demócrata y excandidato a la Vicepresidencia de Estados Unidos Joseph Lieberman murió en Nueva York por complicaciones tras una caída, según informó su familia.



El recordado político fue el compañero de papeleta de Al Gore, entonces vicepresidente de EE.UU., en las controvertidas elecciones de 2000, que finalmente ganó George W. Bush después de un prolongado y criticado recuento.



Lieberman, que representó a Connecticut en la Cámara Alta (1989-2013), tenía 82 años y estaba acompañado por su esposa Hadassah y otros miembros de su familia al momento de su deceso, de acuerdo con un comunicado de prensa publicado en la red social X.



Su último periodo en el Senado lo hizo como independiente y nunca tuvo reparos en alejarse de la línea del Partido Demócrata.



El exsenador, que fue defensor de los derechos civiles, de la comunidad LGBTQ, del derecho al aborto y las causas ambientales, buscó la nominación presidencial demócrata en 2004, pero desistió después del resultado de las primeras primarias.



«El amor del senador Lieberman por Dios, su familia y Estados Unidos perduró durante toda su vida de servicio al interés público», indica además el comunicado.



Los servicios fúnebres serán el próximo viernes en la Congregación Agudath Sholom en su ciudad natal de Stamford, en Connecticut.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, elogió a Joe Liberman señalando que fue «un servidor público ejemplar».



«Era un verdadero patriota estadounidense, orgulloso de su identidad judía y un firme partidario del Estado de Israel y de la alianza entre Estados Unidos e Israel. Su visión estratégica fue valorada por muchos, incluido yo mismo», apuntó Herzog en la red social X.



«Lo extrañaremos muchísimo y lo recordaremos con cariño. Que su memoria sea una bendición».



El fiscal general de Connecticut, William Tong lamentó la muerte de quien llamó su mentor y a quien recordó como un hombre «de principios y duro» pero también «increíblemente cálido y amable y dedicado a Connecticut».



.»Hoy no sería fiscal general si no fuera por su apoyo y las muchas bondades que me mostró a lo largo de los años. Es un gran honor pasar junto a su retrato cada vez que entro en mi oficina. Es una pérdida para todos nosotros», dijo Tong, quien recordó que conoció a Lieberman cuando éste era el fiscal general y él (Tong) tenía 15 años. EFE y Aurora

