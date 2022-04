Muere a los 94 años el único sobreviviente del Holocausto nacido en Brasil

13 abril, 2022

Andor Stern, el único sobreviviente del Holocausto nacido en Brasil del que se tiene constancia, murió a los 94 años de edad en la ciudad de Sao Paulo, según informó la Confederación Israelita de Brasil (Conib).

De acuerdo con la entidad, Stern nació en la capital paulista y se mudó a Hungría cuando era un crío junto a sus padres.



Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), él y su familia fueron conducidos al campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia.



Allí le separaron de sus seres queridos, a los que nunca más volvió a ver.



Stern sobrevivió y al término de la guerra recuperó la libertad. Vivió unos años más en Hungría y después se trasladó definitivamente a Brasil.



«Andor dedicó gran parte de su tiempo a dar conferencias sobre el Holocausto, enseñando los horrores del periodo para que no se nieguen, ni se repitan, y motivando a las personas a valorar y agradecer la vida y la libertad», indicó su familia en una nota recogida por la Conib.



Su testimonio fue además inmortalizado en el documental «Não Mais Silêncio» (No más silencio) de Marcio Pitliuk y Luiz Rampazzo.



Las causas de su fallecimiento no fueron divulgadas.



La Conib lamentó «sentidamente» la muerte de Stern, quien «hizo un gran aporte a la sociedad al dedicar parte de su vida a denunciar los horrores del Holocausto», según indicó en un comunicado. EFE