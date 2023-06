Moukoko y Ngankam reciben insultos racistas tras fallar dos penales contra Israel

23 junio, 2023

"Si ganamos, todos somos alemanes, si perdemos, somos negros, luego vienen los comentarios de monos. Cosas así simplemente no pertenecen al fútbol", expresó Moukoko.

Los futbolistas alemanes Yousoufa Moukoko y Jessic Ngankam recibieron insultos racistas en sus respectivas redes sociales después de fallar cada uno un penal en el empate a uno de su selección frente a Israel en su estreno en el Europeo sub-21.



Varios usuarios pusieron emoticonos de monos y comentarios racistas en las últimas publicaciones de Instagram de los futbolistas de raza negra.



«Si ganamos, todos somos alemanes, si perdemos, somos negros, luego vienen los comentarios de monos. Cosas así simplemente no pertenecen al fútbol», expresó Moukoko tras ver los comentarios.



«Estas son personas que no tienen nada que hacer. Todos somos iguales, todos sangramos la misma sangre. Hay que luchar contra esa gente. Son idiotas», comentó, según recogen varios medios alemanes.



«También le dije a Jessic que no bajara la cabeza. Somos un equipo, queremos jugar al fútbol», completó.



Una condena ante los insultos racistas que también expresó el seleccionador alemán Antoni Di Salvo.



«Es absurdo cuando las personas comentan de forma anónima en internet y publican insultos racistas a nuestros muchachos. No es de recibo y quiero proteger a mis jugadores, a quienes les encanta jugar para Alemania, los alemanes son, que lo dan todo por el país y por ellos mismos. Estoy decepcionado», dijo el técnico en rueda de prensa. EFE