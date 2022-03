Moralidad y Migración

16 marzo, 2022

El tema de los refugiados y la migración es de gran preocupación ética en Israel y en todo el mundo a raíz de la invasión rusa a Ucrania.

Por el Prof. Asa Kasher

El Jerusalem Center también se ha ocupado de esta cuestión en períodos de crisis anteriores.

Después de que los estados europeos enfrentaran una ola de migración masiva que alcanzó su punto máximo en 2015 desde África y Medio Oriente, el Jerusalem Center for Public Affairs organizó una sesión informativa de expertos israelíes para los embajadores europeos en Israel sobre “La ola de migración hacia Europa: un dilema existencial”. Las presentaciones de los expertos aparecieron en un libro con este título editado por Fiamma Nirenstein.

Uno de los expertos fue el profesor Asa Kasher, ganador del Premio Israel, coautor del Código de Ética de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Es Profesor Emérito de Ética Profesional y Filosofía de la Práctica y Profesor Emérito de Filosofía en la Universidad de Tel Aviv.

Hoy, con Europa enfrentando una nueva ola de refugiados y migración masiva, revisamos la perspectiva del Prof. Kasher:

«En Israel, somos el estado-nación del pueblo judío. En otros ejemplos, Polonia pertenece al pueblo polaco, Hungría a los húngaros y Finlandia a los finlandeses, etc. Si un judío que vive en Brooklyn elige permanecer allí, Israel no suele ser responsable de su bienestar. Sin embargo, si es perseguido por ser judío, Israel tiene la responsabilidad de brindarle un refugio seguro y acudir a las autoridades pertinentes para exigir su protección. Este es un claro ejemplo de la responsabilidad general de un Estado-nación. Más allá de esto, existe la responsabilidad de un Estado hacia la humanidad. Básicamente, somos responsables de cualquiera que sufra, siempre y cuando podamos prácticamente asumir esa responsabilidad. Cuando y donde quiera que la gente esté sufriendo, nadie puede permitirse el lujo de hacer la vista gorda. Cada caso de sufrimiento humano es asunto nuestro. Por ejemplo, nosotros, el pueblo judío, nos quejamos con razón del hecho de que las fuerzas estadounidenses y británicas no hicieron lo suficiente para rescatar judíos y detener la aniquilación de judíos durante los años del Holocausto. El sufrimiento judío, siendo un caso extremo de sufrimiento humano, era asunto de ellos, pero no hicieron casi nada. Si bien nunca se debe ignorar el sufrimiento humano en ninguna situación, aún es necesario medir las posibilidades de ofrecer ayuda. A veces, la respuesta puede ser: «Lo siento, actualmente no puedo hacer nada de importancia real». ¿Puedo resolver los problemas de la India? En general, no creo que pueda. Sin embargo, si hay una catástrofe y puedo ayudar, debo hacerlo. Israel ha demostrado una excelente aptitud para esto, brindando asistencia humanitaria en muchas situaciones de desastres naturales, donde las operaciones de rescate son cruciales. Por supuesto, esto no puede depender de que el estado perjudique el bienestar de sus propios ciudadanos para ayudar a otros. Sin embargo, se requiere que haga todo lo posible frente al sufrimiento humano. Cuando se trata de inmigración, la actitud debe ser la misma. Las preguntas y respuestas deben ser honestas y directas. Un estado debe decidir lo que puede y lo que no puede hacer. Se debe permitir que cada país imponga un límite a la inmigración porque aceptar demasiados inmigrantes puede poner en peligro la identidad y la estabilidad de su estado-nación. Este límite se basa en suposiciones realistas, como a cuántas personas se puede dar refugio y proporcionarles empleo y vivienda, así como factores como la libertad de religión, sin cambiar o poner en peligro significativamente el carácter dado del estado».

Fuente: The Jerusalem Center for Public Affairs