Monty Norman, compositor de Música de cine, TV y comedias musicales de Broadway

1 septiembre, 2022

Entre ellas la famosa canción de “James Bond 007"

Norman Noserovitch, más conocido como Monty Norman, fue un compositor, músico y cantante británico. Colaborador de los musicales del West End en las décadas de 1950 y 1960, es mejor conocido por componer el «Tema de James Bond», que se escuchó por primera vez en la película de 1962 Dr. No. Fue ganador del premio Ivor Novello y del premio Olivier y nominado al premio Tony.

Norman nació en Londres. Su padre, Abraham Noserovitch, era un ebanista judío que emigró al Reino Unido desde Letonia cuando era un niño; su madre, Ann (Berlyn), que también era judía, trabajaba como costurera. Vivió con sus abuelos inmigrantes judíos durante los primeros años de su vida.

Su madre le regaló su primera guitarra (una Gibson ) cuando tenía dieciséis años. De joven hizo el servicio nacional en la Royal Air Force , donde se interesó en seguir una carrera en el canto. También trabajó como barbero durante este tiempo.

Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, Norman fue cantante de grandes bandas. También cantó en varios programas de variedades, compartiendo cartelera con otros cantantes y estrellas de la comedia como Benny Hill, Harry Secombe, Peter Sellers, Spike Milligan, entre otros. Una de sus canciones, «False-Hearted Lover», fue un éxito internacional.

Desde finales de la década de 1950, pasó del canto a la composición, incluidas canciones para artistas como Cliff Richard , Tommy Steele , Count Basie, y Bob Hope y letras de musicales y (posteriormente) películas.

En 1957 y 1958, escribió la letra de los musicales Make Me an Offer, la versión en inglés de Irma la Douce que fue nominada a un Premio Broadway Tonyen y Expresso Bongo (el primer musical sobre el rock and roll).

Expresso Bongo , escrito por Wolf Mankowitz, fue un éxito en el West End y más tarde se convirtió en una película de 1960 protagonizada por un joven Cliff Richard.

Los musicales posteriores de Norman incluyen Songbook (también conocido como The Moony Shapiro Songbook en Nueva York ), que también fue nominado para un Tony de Broadway y ganó un premio Ivor Novello ; y Amapola, que también fue nominado para el premio Ivor Novello y ganó el premio SWET (rebautizado como » Premios Laurence Olivier » en 1984) al «Mejor musical».

Su trabajo cinematográfico adicional incluyó música para la película de Hammer The Two Faces of Dr. Jekyll,, The Day the Earth Caught Fire, la película de Bob Hope, Call Me Bwana y la miniserie de televisión Dickens of London.

Norman es mejor conocido por escribir el «Tema de James Bond», el tema característico de la franquicia de James Bond y la partitura de la primera película de James Bond, Dr. No. Norman recibió pagos de regalías por el tema a partir de 1962. Tal fue el éxito que Norman recaudó alrededor de 485.000 libras esterlinas en regalías entre 1976 y 1999 por el uso del tema desde Dr. No .

Norman era participante habitual en la Sinagoga Judía Liberal (reformista). Falleció el 11 de julio de 2022 en un hospital de Slough, tenía 94 años.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.