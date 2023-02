Monte del Templo: una reflexión

28 febrero, 2023

Jordania marca y humilla a cristianos, no musulmanes y mujeres y así el Estado de Israel sigue perdiendo el poco control y respeto que tenía en el lugar más importante para el pueblo judío.

Por Amit Barak*

El parche amarillo (el parche amarillo de la Estrella de David) con el que los nazis marcaron a los judíos en el Holocausto no fue invención suya, los musulmanes les precedieron. En el siglo VII u VIII, uno de los califas musulmanes (Omar ibn al-Khattab u Omar bin Abdul Aziz) publicó el “Pacto de Omar” que detallaba las condiciones bajo las cuales se permitía a judíos y cristianos vivir dentro del Islam. Este código de leyes islámico permitía a los protegidos vivir con seguridad, administrar sus comunidades e incluso autorizaba el culto religioso pero bajo ciertas restricciones. A los judíos, cristianos y samaritanos no se les permitió construir nuevas casas de oración, montar a caballo, celebrar cultos religiosos en público y, entre otras cosas, se les exigió que usaran ropa diferente a la de los musulmanes en la esfera pública. En el siglo IX, en el Califato de Bagdad, a los no musulmanes se les ordenó usar prendas amarillas.

Durante el gobierno mameluco en los siglos XIII al XVI, los no musulmanes, conocidos como Dhimmi, se vieron obligados a usar ropa que los distinguiera de los musulmanes. Los judíos debían usar turbantes amarillos, los cristianos turbantes azules y los samaritanos vestían de rojo. Alternativamente, los cristianos debían usar un cinturón amarillo llamado Zunār.

Recientemente, en 2001, se exigió a los hindúes de Afganistán que usaran insignias amarillas para separar a las comunidades «no islámicas» e «idólatras» de las islámicas.

Esta idea de marcar a los no cristianos en amarillo migró a la iglesia en Europa en el siglo XIII al marcar a judíos y musulmanes y fue adoptada en el siglo XX por los nazis.

Y aquí estamos en el siglo XXI, cuando nos parece que se ha aprendido la lección y que cosas así no volverán, ciertamente no aquí en el Estado de Israel. No me pasará a mí, ¿sabes? Entonces, sucede y ¡de qué otra manera!

Si las restricciones a la entrada de judíos y oraciones judías en el Monte del Templo, y las restricciones a la entrada de turistas no fueran suficientes, ahora el Waqf musulmán jordano (El Waqf es la entidad jordana que tiene un estatus de custodia en los lugares sagrados musulmanes de Jerusalén ) ha ido un poco más allá y está imponiendo severas restricciones a los cristianos en particular, y a los turistas no musulmanes en general: En primer lugar, marcar a las personas. Y sería exacto decir: denotan principalmente turismo, mujeres. más que los hombres.

El Monte del Templo es conocido por los musulmanes como Haram al-Sharif o Santuario Noble, donde se encuentra la Mezquita Al-Aqsa. Los no musulmanes, incluidos los judíos, pueden visitar el complejo donde solía estar el Templo Sagrado de Jerusalén solo bajo severas restricciones.

Hace unos meses, un grupo de unos 35 turistas cristianos de Noruega y otros dos países africanos llegó a Israel. Los miembros pidieron a los pastores que visitaran el Monte del Templo. En el evento al que asistí, uno de los pastores se paró frente al grupo y les dijo que una semana antes de su llegada, estaba en una gira preparatoria en Israel y subió al Monte del Templo junto con tres mujeres cristianas y que estaban obligados a llevar una prenda larga que cubra todo el cuerpo con una franja amarilla en el costado. Y si eso no fuera suficiente, también tenían que usar una gran cubierta para la cabeza en el color de… ¡amarillo!

Foto: Amir Barak. Foto: Amir Barak.

El pastor agregó que había visitado Israel docenas de veces y visitó el Monte del Templo varias veces en el pasado, pero esta fue la primera vez que se encontró con esto. Luego dijo que las mujeres se sintieron humilladas y que no está dispuesto a causarle a ninguna mujer cristiana la humillación de usar la prenda y la humillación religiosa, y no permitirá el ascenso al Monte del Templo hasta que el Estado de Israel tome medidas contra el trato extremo por parte del Waqf musulmán jordano.

En los últimos meses durante 2022, según testimonios de guías turísticos y también según activistas de la organización “Beyadeinu”, el Waqf musulmán jordano obliga aleatoriamente a otros turistas cristianos y no musulmanes a llevar la misma prenda larga con la raya amarilla y en algunos casos también a llevar un hiyab amarillo en la cabeza.

Así, el guía turístico A: «No recuerdo (hasta hace relativamente poco tiempo) que hubiera una cobertura tan completa y ciertamente no una cabeza cubierta». El guía A. agrega: “Son más estrictos, antes no había tales cobertores, no era así”. Otros guías agregaron que esto es «una vergüenza», «una humillación de los que no son musulmanes» y «el extremismo y el racismo que proviene del Waqf musulmán jordano».

Tom Nisani, director ejecutivo de la organización judío-israelí «Beyadenu – Regreso al Monte del Templo», que anima a la gente a visitar el Monte del Templo, dice que «además de la ropa humillante, los turistas cristianos y no musulmanes sufren acoso adicional». Así, según la organización Beyadenu, la policía israelí descuida a los turistas: no hay vigilancia ni protección de los turistas en la montaña, Israel permite la humillación y el asalto de los turistas cristianos todos los días. La policía israelí sólo asegura a los grupos de judíos religiosos (y los imita, asegúrese de que no llevarán una oración) y no protege a los grupos de turistas y visitantes judíos no religiosos.

«El Waqf musulmán jordano que actúa en nombre del Reino de Jordania acosa a los cristianos que visitan el Monte del Templo y, aparte de su ropa, el waqf jordano les impide rezar, entrar con libros sagrados y símbolos del cristianismo, amenazándolos para que mencionen el «Templo» en lugar de «Alaqsa». E incluso ha habido casos en los que grupos y turistas cristianos individuales fueron amenazados y atacados violentamente cuando hacían algo contrario a la opinión del Waqf jordano, como hablar en voz alta».

Nisani señala el hecho de que los turistas suben al Monte del Templo desde una sola puerta (la Puerta Maghariba – Puerta Hillel) en filas muy largas. Y que no hay ninguna dirección o señalización que conduzca al Monte del Templo en la entrada, ni en hebreo ni en inglés, y además, hay policías estacionados allí que en su mayoría no hablan inglés, y no hay otra dirección. Está acusando al Ministerio de Turismo y al ministro que lo encabeza de estar completamente ausente del asunto.

Otro punto de vista trae el Dr. Mordechai Kedar. El Dr. Kedar, profesor titular de cultura árabe en la Universidad de Bar-Ilan, que sirvió durante 25 años en la Inteligencia Militar de las FDI, especializándose en grupos islámicos, no está de acuerdo en que la prenda amarilla sea una forma de Zunār.

“El Waqf está librando dos batallas”, explicó el Dr. Kedar. “Quieren dominar a los judíos y controlar el Monte del Templo. Lo hacen abusando y confrontando activamente a los israelíes en todas las formas posibles, en todos los frentes. Pero al mismo tiempo, están librando una batalla de propaganda de relaciones públicas. Quieren presentarse al mundo como una minoría oprimida amante de la paz. Entonces, el Waqf les da esta ropa distintiva a los turistas como una señal para que su gente no los ataque ni abuse de ellos”.

Cortesía: Beyadeinu. Cortesía: Beyadeinu. Cortesía: Beyadeinu.

Este paso indica que el Waqf musulmán jordano se dio cuenta de que los casos de violencia contra los cristianos causados por el pueblo Waqf o simplemente por los musulmanes que estaban en el Monte del Templo estaban dañando sus relaciones públicas y su imagen.

El Dr. Kedar agregó y enfatizó que “los palestinos presentan una cara a los israelíes y otra cara muy diferente al mundo exterior”.

En 2023 cuando, por un lado, el pueblo de Israel siga estrechando sus relaciones con los países del Golfo Musulmán tras los Acuerdos de Abraham que trajo el Primer Ministro Netanyahu y en un momento en que el Estado de Israel se está recuperando como el resto del mundo de la crisis de Corona que afectó en gran medida al turismo, también se promueve nuevamente en su papel. Por otro lado, el Estado de Israel permite que los Waqf jordanos, los representantes del rey Abdullah, se vuelvan locos y exagerados, dañen las relaciones entre los diversos grupos y revive el término Dhimmi (protegidos) en la práctica y esto en el espaldas de los turistas cristianos y no musulmanes.

Se ha afirmado que los musulmanes también se ven obligados a usar esta ropa. No he encontrado ninguna evidencia tangible de esto, ni foto ni documentación, nada. Incluso si esto es cierto, es posible que a los musulmanes que no visten lo suficientemente modesto también se les pida que se cubran (lo cual es aceptable), incluso si lo hacen, para ellos la prenda amarilla no significa nada, como lo hace para los cristianos.

No se pudo llegar a la respuesta de la Embajada de Jordania en Israel.

Amit Barak es un guía turístico autorizado judío. Uno de los fundadores del «foro de reclutamiento de cristianos israelíes – Consejo de Empoderamiento Cristiano» y la «iniciativa de Jerusalén», uno de los iniciadores del movimiento histórico para integrar a los cristianos de habla árabe en las FDI y la Sociedad Israelí. Amit es un experto en relaciones cristiano-judías, en Israel y en el extranjero. Co-creador y co-editor del juego de mesa bíblico y del plan de lecciones: el «Camino de los Patriarcas».