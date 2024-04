Misteriosa explosión en una base de un grupo proiraní en Irak: un muerto y ocho heridos

La Célula de Seguridad, portavoz del Ejército y la Policía de Irak, explicó en un comunicado que la «explosión, que provocó varios incendios, ocurrió a la 1.00 hora local del sábado (11.00 GMT) en la base de Kalsu y causó la muerte de un miembro de la Multitud Popular y heridas a 8 personas, incluido un militar del Ejército».

Apuntó que se trata de una base conjunta que acoge los cuarteles generales del Ejército y la Policía, así como de las milicias de la Multitud Popular, en la gobernación de Babel, situada a unos 80 kilómetros al sureste de la capital iraquí.

La nota oficial no confirmó ni desmintió las declaraciones de fuentes de seguridad iraquíes que aseguraron la pasada madrugada que se trataba de un ataque «de aviones desconocidos», y destacó que «un comité técnico superior especializado (…) ha sido creado para determinar las causas de la explosión y los incendios» en la base.

IRAQ: Massive explosion in Kalsu military camp in Babil, strikes targeted pro-Iran PMF. At least one killed, Israel suspected pic.twitter.com/BhSK2HT7tA