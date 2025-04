Ministro de Finanzas de Israel: “Debemos decir la verdad. Recuperar a los rehenes no es lo más importante”

El ministro de Finanzas de Israel, y líder del partido Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, aseguró este lunes en una entrevista radiofónica que recuperar a los 59 rehenes que siguen cautivos en manos de las organizaciones terroristas islámicas palestinas de Gaza “no es lo más importante”, y abogó por la lucha contra Hamás como objetivo principal.



“Tenemos que decir la verdad, recuperar a los rehenes no es lo más importante”, dijo Smotrich en una entrevista en Radio Galey Israel.



El ministro destacó que esta es una meta importante, pero añadió: “Si quieres destruir a Hamás para que no haya otro 7 de octubre, necesitas entender que no puede darse una situación en la que Hamás permanezca en Gaza”.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha dicho reiteradamente que no está dispuesto a terminar la guerra hasta que el grupo terrorista Hamás, que gobierna Gaza, sea completamente destituido.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la organización que aglutina a la mayoría de allegados de los secuestrados, difundió un comunicado criticando sus palabras: “Las familias sólo tienen una palabra esta mañana: vergüenza”.



“Al menos el ministro revela la dura realidad al público. Este Gobierno ha decidido conscientemente abandonar a los rehenes. Ministro Smotrich, la historia recordará que endureciste tu corazón ante tus hermanos y hermanas en cautiverio y elegiste no salvarles. A algunos de la muerte, a otros de desaparecer”, recogió el comunicado.



Hamás y otros grupos terroristas como la Yihad Islámica Palestina mantienen aún en Gaza a 59 rehenes (58 de ellos secuestrados en el sanguinario ataque del 7 de octubre de 2023, más los restos mortales del soldado Hadar Goldín que cayó en combate en 2014).



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estiman que 24 de los cautivos están vivos.



En los últimos días, Hamás e Israel han negociado a través de los mediadores una posible extensión de 45 días de la primera fase del alto el fuego (que colapsó el pasado 18 de marzo), lo que permitiría un nuevo intercambio de rehenes israelíes por terroristas palestinos presos.



Israel acusa a los terroristas islámicos de haber rechazado su última propuesta, mientras que Hamás, que pretende permanecer atornillado en el poder en la Franja, reclama la retirada de las tropas israelíes de Gaza y el final de la guerra, algo que el Gobierno de Jerusalén rechaza de plano.



Hamás publicó este sábado un tercer vídeo propagandístico del rehén colombiano-israelí Elkana Bohbot, mientras las negociaciones permanecen estancadas. En el video, probablemente guionizado por Hamás, Bohbot criticaba al Gobierno, asegurando que los cautivos le importan más a la ciudadanía que a las autoridades.

