Ministro de Defensa: Israel volverá al combate si Hamás no libera a los rehenes

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que el país volverá a la lucha, “con fuerzas y formas que nunca han conocido, hasta una derrota completa”, si el grupo terrorista islámico Hamás no libera a los rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza.



Así lo dijo durante su discurso en la ceremonia celebrada en Tel Aviv para nombrar al nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, tras la dimisión del teniente general Herzi Halevi tras asumir su “responsabilidad” por la pésima actuación de las fuerzas armadas en los ataques del 7 de octubre de Hamás.



“Nunca permitiremos que Hamás controle Gaza”, dijo Katz para añadir que Israel brinda “a los residentes de Gaza la oportunidad de migrar voluntariamente”, en el “espíritu de la visión” del presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por reubicar a los dos millones de habitantes de la franja para reconstruirla como un punto turístico bajo control de EE.UU.



El ministro se refirió al alto el fuego entre Israel y la organización terrorista Hamás, cuya primera fase acabó el pasado sábado a medianoche sin que haya acuerdo para su continuación, y dijo que tiene como objetivo “lograr la rápida liberación de todos los rehenes israelíes vivos y llevar a la tumba a todos los rehenes que ya no están entre los vivos”.



“Éste es nuestro deber moral y éste es nuestro objetivo final, y en estos días estamos trabajando para hacerlo realidad”, añadió.



Katz se refirió a otros frentes de conflicto que tiene abiertos Israel, tanto en el territorio de Judea y Samaria (conocido como Cisjordania), como en el Líbano y en Siria.



En este sentido, reafirmó que el país no volverá “a lo que había antes del 7 de octubre, ni en el norte, ni en el sur, ni en ningún otro ámbito”. Allí, añadió, Israel seguirá “actuando con fuerza y ​​determinación”.



“Esta es la misión central que le espera a las Fuerzas de Defensa de Israel, que usted, Eyal, debe guiar y liderar como el nuevo Jefe del Estado Mayor hasta que se alcancen todos los objetivos”, indicó dirigiéndose al nuevo jefe del Ejército.



Sobre Irán, dijo que es una “amenaza siempre presente”. “El enemigo está esforzándose con todas sus fuerzas para obtener armas nucleares y establecerlas dentro de nuestras fronteras”, explicó, y aseguró que un “deber compartido es evitarlo por todos los medios necesarios”.



Del nuevo jefe del Estado Mayor, destacó su “amplia experiencia operativa y sus capacidades de mando y gestión y su comprensión de todos los ámbitos de combate”.



“Estoy seguro de que usted es el comandante adecuado, en el momento adecuado, para dirigir a las Fuerzas de Defensa de Israel en estos tiempos complejos”, opinó, para lo que, dijo, no dispone “ni de un minuto de gracia”.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora