Milei, y la voz de la calle. Reflexión.

Agasajos prematuros.

La Argentina se encuentra viviendo otro de los momentos más críticos de su historia. Alto costo de vida, sueldos bajos, desocupación, y hambre. No solo en la clase baja, también en nosotros la clase media.

En el imaginario popular, y en especial en la mente de muchos gentiles, ver al presidente recibiendo premios en agasajos llenos de ostentación, no puede caer demasiado bien.

Se adiciona el hecho de que se trata de una organización judía de influencia, que a muchos no-judíos les impresiona, representa a la totalidad de la comunidad judía en tierras criollas, e incluso, me lo han comentado pacientes y visitadores médicos, crea una falsa impresión que los judíos tenemos el timón, la manija o la solución de los terribles y crónicos y endémicos problemas de este querido país.

Milei enamorado.

Enamorado del judaísmo, pero aún no casado. Obvio que nuestra religión puede llenar en él un vacío emocional y espiritual. Nada de malo hay en esto, pero habría que consignar que el presidente aún no ha experimentado el judaísmo cotidiano y real. El de todos los días.

Es decir, conocer y practicar la fe judía a tiempo completo, y conocer a la comunidad en profundidad, y en la realidad de sus grandezas y sus miserias.

Practicar y fundirse en ese “judaísmo de trinchera”.

Milei enamorado, pero aún no casado. Milei hizo los kidushin o el compromiso, pero aún no ha llegado al Nisuím, a la Jupa o casamiento y aún no ha firmado el documento matrimonial de la Ketuvá.

No ha concretado su conversión.

Para concluir este bloque, enamoramiento es una fase, pero no es amor.

Pagar las cuentas, misión imposible.

Cuando vamos de compras al supermercado o la verdulería. Cuando tenemos que pagar el Shule (colegio) y la cobertura médica.

Misión imposible fue una serie de televisión americana, que se emitió entre 1966 y 1973. Actualmente, esta serie de acción y espionaje continúa en el cine.

Situación volcánica. Final.

Milei, visto frecuentemente apegado a un grupo de rabinos y empresarios, y ¿qué habría de malo en ello sería la pregunta?

Hace unos días conversábamos sobre este tópico en un casamiento judío ortodoxo. Me vino a la mente, que si los que rodean al primer mandatario buscan influencias y o poder, podría ser solo beneficioso para unos pocos. Pero si al presidente que yo he votado no le salen las cosas bien, cabría como siempre que pasaran “factura” al conjunto de la judería criolla.

Termino recordando el título de una serie de notas de un colega cuando escribíamos para la Revista la Luz, y tomo sus palabras, que estas apreciaciones son “postales de un transeúnte”. Es decir, lo que históricamente se entiende como el judío común y de la calle.

La voz de la calle no es menos importante, que lo que se dice en fiestas de agasajos y premios prematuros.

Milei debería recibir el premio cuando el país se encuentre encaminado y la economía por lo menos en el inicio se haya mejorado y reactivado.

Mucha exposición de gente de la comunidad al poder nunca ha terminado bien. Y para concluir: en 1921 hubo un intercambio de palabras entre el Gran Rabino de Moscú y el dirigente comunista-socialista León Trotsky, y el Rabino le dijo: “los Trotsky hacen la revolución y los Bronstein (verdadero apellido de Trotsky) pagan la cuenta”.

Que no pase algo parecido. En el país de los atentados impunes, y surcado por un río caudaloso y subterráneo de antisemitismo latente.

Shabat Shalom.

Dr. Natalio Daitch

