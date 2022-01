Mifal Hapais y el Premio Sapir de Literatura 2021

7 enero, 2022

En un acto muy original en el que participaron numerosas editoriales, escritores, el panel de jueces y el ministro Tropper, se anunció el premio a Hila Blum, por su libro “Cómo amar a tu hija».

Chiquita Levov – Texto y fotos

El Premio Sapir de Literatura Israelí es un prestigioso premio anual literario presentado para una obra de literatura en hebreo. El premio lo otorga Mifal Hapais (Lotería Nacional) y forma parte de las numerosas iniciativas culturales de esta institución.

Blum junto a su familia

El primer premio de 2021 se otorgó al libro “How to love your daughter” (Como amar a tu hija) de Hila Blum, Editorial Kineret. También se otorgó el premio a la escritora Romit Samson por su libro debut “The Rear Kitchen” (La cocina trasera), editado por Am Oved. La premiación se realizó en el marco de un acto muy original en presencia del ministro de Cultura y Deportes, Hili Tropper y dirigido por el presidente de Mifal Hapais, Avigdor Yitzhaki.

El Premio Sapir fue fundado por Mifal Hapais en el año 2000 para fomentar la literatura hebrea y la cultura de la lectura, en el nombre del ministro de Finanzas Pinjas Sapir, quien fue uno de los arquitectos de la economía israelí y el pilar de la industria en las primeras tres décadas del Estado de Israel. Sapir, inició el establecimiento de fábricas en áreas de desarrollo y trabajó para ampliar el sistema educativo y los servicios sociales y puso su enfoque personal en el desarrollo de la economía israelí.

Romit Samson

El ministro Hili Tropper felicitó a los ganadores y destacó que “a pesar de los desafíos en el mundo de la literatura el año pasado y en general, la literatura israelí continúa produciendo una gran cosecha literaria”.

Los otros 4 finalistas de la llamada “Lista Corta” fueron: “Tongue Untangle” de Shimon Adaf, publicado por Pardes, “Nobody leaves Palo Alto” de Yaniv Iczkovits, de la editorial Keter, “Intermediate Stations” de Boris Zaidman publicado por editorial Pardes, “Conviction” de Dror Mishani, publicado por Ahuzat Bait. En total una representación literaria que cubre varios géneros y muy digna de ser traducida a varios idiomas. El acto se llevó a cabo en un amplio depósito de la red Steimatzky donde el premio fue otorgado por el presidente del comité de jueces Giora Rom, contó con la moderación de la famosa actriz Shani Cohen y la participación de los artistas Shai Zabari y Eden Ben Zaken.

Hili Tropper

Este proyecto otorga a cada uno de los finalistas de la “Lista Corta” una suma de 40.000 shekel, y la adquisición por Mifal Hapapis de una edición de 500 volúmenes de cada uno de los libros, que se entregará a las bibliotecas públicas de todo el país. El primer premio, que este año se le otorga a Hila Blum es de 150.000 shekels y este libro, el segundo de su autoría, se traducirá al árabe y a otro idioma extranjero de su elección. La ganadora al premio la “Obra Debut” Romit Samson por su primera novela fue premiada con 75.000 shekel. No podemos dejar de notar que estas autoras eran las dos únicas mujeres de entre todos los finalistas.

El jurado justificó el premio al libro de Hila Blum con estas palabras: “El libro ´Como amar a tu hija´ se abre con una mujer mirando secretamente por la ventana a la familia de su hija después de años de desconexión y también coloca a sus lectores detrás de la ventana familiar, detrás del vidrio, en el que, como escribe la autora ´el ruido se separa de la luz´. Con una escritura sobria, precisa, sensible y sin patetismo, el libro transmite un punto de vista polarizado entre la distancia y la cercanía. Los párrafos y capítulos cortos del libro son poderosos y presentan una mirada fresca y valiente a la maternidad y la relación entre hija y madre. Hila Blum cuenta, utilizando fuertes fuentes literarias femeninas, sobre un linaje femenino, sobre el amor y sus dolores y los signos de construcción y destrucción que no se pueden separar, todo en una escritura refinada, hábil e innovadora”.

Entre los motivos del jurado por la elección del libro debut “La cocina trasera”: “A través de la obsesión israelí por los bienes raíces y las intrigas del gobierno municipal, Romit Samson desvela la historia de cada pequeña ciudad costera israelí y describe a las muchas personas que viven y trabajan en ella. Abarca desde secretos íntimos hasta la maraña de la burocracia y la nube de elecciones locales inminentes que se cierne sobre el avance de la historia. La riqueza de los personajes encuentra su lugar en la estructura de la trama ajustada de la novela madura”.