Mediaset defiende la importancia de la entrevista de Lavrov en televisión

3 mayo, 2022

El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas condenó la "inaceptable" y "escandalosa" declaración del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov

El director general de Información del grupo Mediaset, Mauro Crippa, defendió la importancia de televisar una entrevista con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, la primera en un medio europeo desde la invasión de Ucrania, aunque criticó la comparación que realizó entre el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, y Adolf Hitler, y sus «orígenes hebreos».



«Las declaraciones delirantes del canciller ruso Lavrov son de particular importancia porque confirman claramente la falta de voluntad de (el presidente ruso Vladímir) Putin para llegar a una solución diplomática a la guerra rusa contra Ucrania», sostuvo Crippa en un comunicado.



«En cuanto a las acusaciones de Lavrov y los paralelos absurdos sobre Hitler y los judíos, solo los antisemitas viscerales pueden dar crédito a lo que parecen ser puras locuras, así como los falsos historiadores ya desmentidos por los hechos», añadió.



No obstante, tras las críticas suscitadas por permitir esta entrevista y consentir al ministro defender sus tesis sin que el periodista le rebatiera o repreguntara, el director de Información destacó que «es un documento que fotografía la historia contemporánea».



«¿Podría Europa involucrarse cada vez más en una guerra sangrienta y no deberíamos escuchar quién, a nivel institucional, desencadenó este conflicto?», se ha preguntado.



En su opinión, «el pluralismo de la información y las buenas reglas del periodismo siempre sugieren escuchar todas las voces, incluso las más controvertidas y divisorias», sin que ello signifique compartirlas.



El grupo, de la familia Berlusconi, ya ha enviado a la zona de guerra a periodistas que «arriesgan su vida todos los días para contar este horrible conflicto, sin descartar la propaganda bélica y mostrando las imágenes de los crímenes cometidos» y seguirá «dando voz a todos los protagonistas de esta grave crisis mundial», concluyó el director de Información.



En la entrevista, de casi 50 minutos y emitida por el canal Rete 4 , Lavrov aseguró que la misión de la invasión ucraniana es «desnazificar» el país y, al ser cuestionado sobre los orígenes judíos de Zelenski, consideró que el genocida alemán Adolf Hitler también los tenía.



«Eso no significa nada. Desde hace tiempo escuchamos al sabio pueblo judío decir que los antisemitas también son hebreos», agregó.



La comunidad judía de Roma consideró antisemitas estas declaraciones y su presidenta, Ruth Dureghello, dijo que fueron «afirmaciones delirantes y peligrosas» lanzadas a la audiencia desde una televisión italiana.



También el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, calificó las declaraciones de «graves» y convocó al embajador de Rusia en Israel «para una reunión de aclaración», mientras que el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas las tildó de «inaceptables» y «escandalosas». EFE