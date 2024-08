Mediadores en el conflicto de Israel con Hamás

El lector interesado en el tema sabrá que los mediadores en el conflicto mencionado son tres: Catar, Egipto y Estados Unidos.

Desde el comienzo vemos que ganan por mayoría los países árabes musulmanes dos contra uno.

Pero no hablamos de cualquier país musulmán, y tampoco de cualquier país no de mayoría musulmana.

Por lógica, y como se acostumbra en cualquier tipo de pleito, cuando no hay un juez equidistante de las partes y determinante del resultado, debe haber igual representatividad de las partes en conflicto. Se acostumbra en todos los casos menos cuando Israel es una de las partes.

Analicemos detalladamente la situación.

Catar – a) país absolutamente musulmán islámico, donde viven libremente y además de forma suntuosa cabecillas de diferentes grupos terroristas islámicos.

b) país que dona cientos de millones de dólares a Hamás, comprobado pues por lo menos se sabe que pasaban por manos de Israel cifras que daban para que toda Gaza fuera un paraíso terrenal sin que sus habitantes necesitaran trabajar para mantenerse. No sucedió eso por el solo hecho de que Hamás se apropiaba de todo ese dinero que a la población nada llegaba, y gran parte la utilizó para prepararse para la guerra y el resto fue a las cuentas personales de los dirigentes que como Sinwar y Hanniyeh figuran entre quienes poseen miles de millones de dólares en bancos. Ninguna diferencia importante con Mahmud Abbás, que desde su eterno sillón presidencial roba millones a su población y regala premios y pensiones vitalicias a los terroristas que están bajo su mando.

c) es bien sabido que Catar financia muchos grupos terroristas islámicos, por lo que su calidad de integrante en las conversaciones para lograr el final de esta guerra no es de mediador sino de representante de Hamás. Más que representante es alma mater, financiante, protector y musa del terrorismo islámico.

Egipto – a) Haciendo (mal) uso de su título de haber sido el primer país musulmán que firmó la paz con Israel, hoy vemos que es el total y absoluto responsable de que Hamás haya podido estar tan bien preparado para la guerra, porque fue por Egipto que entró todo el material bélico, armamento liviano y pesado incluyendo enormes misiles transportables únicamente con camiones, y todo el material para la construcción de una ciudad subterránea entera con sus instalaciones de ventilación, desagües, iluminación, viviendas para todo el ejército de Hamás (40.000 personas mínimo), cocinas, servicios higiénicos, celdas para prisioneros, instalaciones de seguridad, cajas fuertes para el dinero robado a los palestinos civiles de Gaza, e instalaciones electrónicas para su seguridad y vigilancia de Israel.

b) No podemos descartar que se corren rumores sobre esos túneles, que parecería que también eran usados en beneficio del contrabando de mercaderías varias cuyo principal beneficiado sería un hijo del presidente egipcio Al Sisi.

Por lo mencionado, Egipto no puede ser mediador en este conflicto, solamente puede representar los intereses de Hamás y su escorpión al mando Sinwar. Menos aún que se nombre a Egipto para controlar el cinturón Filadelfi, para que todo vuelva a suceder.

Estados Unidos – (América, como se mal autodenominan) – Ex país poderoso, ex país imperialista que pasó a retiro con la cola entre las patas y no por su voluntad.

Se dicen amigos de Israel y su presidente “sionista”. Aquí vale la conocida frase: cuídame de mis amigos que de mis enemigos me cuido solo. O más adecuada esta otra: no te preocupes por quienes te odian, preocúpate mejor por quienes fingen quererte.

¿Qué confianza podemos tener de un país que está en vísperas de elecciones.? ¿Qué confianza podemos tener de un país cuyo presidente cada vez que habla, sus segundos tienen que salir a desmentir y aclarar lo que quiso decir.? ¿Qué confianza podemos tener de un país cuyo presidente se cae dos por tres o se quiere sentar en una silla que no existe.?

Estados Unidos mandó al señor Blinken ya nueve veces a esta zona para que intente un cese del fuego y la liberación de los rehenes. Entonces ¿por qué habla con Netanyahu y no habla con Sinwar que es quien no quiere parar el fuego y quien tiene rehenes en su poder, o con Nasrallah, las dos ratas de cloaca que son quienes manejan la guerra desde sus cloacales escondites?.

Cuando la mejor solución para lograr la paz de un día para el otro es una acción militar de Israel contra la cabeza del pulpo en Teherán, Estados Unidos rodea a Israel con un tercio de su poderosa flota marítima y aérea, que no vino para frenar a Irán sino para frenar a Israel.

LOS TRES DE LA FOTO INTENTABAN HACERNOS REIR, LOS TRES MEDIADORES……¿QUÉ INTENTAN????

Mauricio Aliskevicius