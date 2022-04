Mauricio Dayuv en la cuerda floja

20 abril, 2022

El actor considerado uno de los más destacados de la Argentina trae el premiado espectáculo “El equilibrista” para conquistar al público local. Un show que es una maravillosa caja de sorpresas.

“El Equilibrista” es el excelente unipersonal creado e interpretado por Mauricio Dayuv, un actor de teatro, cine y televisión, ganador de numerosos premios. Este es uno de sus shows, en el que, según se nos informa, el actor se multiplica en muchos personajes con gran dominio escénico. Los productores Silvia Baro y Miguel Yakobi que lo traen, explican que el punto de partida de la creación es la forma en que Argentina se formó y cristalizó a partir de diferentes nacionalidades. Cultura, ética, personalidad, amor, dilemas y complejidades que llevaron sus abuelos y bisabuelos, son los que ayudaron a desarrollar el país que es hoy. “La obra nos recuerda quiénes somos y cuál es el valor profundo y auténtico de nuestras vidas”. Se presenta en tres funciones solo en español: 12 y 13 de mayo en el Centro Suzanne Dellal. Muy Recomendado.

Más datos y reserva de entradas en https://suzannedellal.org.il/

El creador y actor Mauricio Dayuv, ganador de muchos premios, inició sus actividades teatrales en la ciudad de Santa Fe en 1979. Luego estudió actuación en Buenos Aires durante 3 años a través de una beca. Desde 2003 trabaja en un teatro independiente junto a sus socios de “Sin Contacto Producciones” en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Creó, actuó y produjo el espectáculo “El Amateur” que recibió 17 premios y se ha presentado en cinco países y el libro se publicó en tres ediciones e incluso salió como una película en la que Dayuv interpreta el rol principal. Dayuv también fue la estrella de la comedia “Toc Toc”, que resultó ser la más vista en la historia del teatro argentino, duró 9 años en cartel y tuvo 2753 funciones. Dayuv recibió el premio como “Mejor Protagonista de Comedia.”

La obra “El Equilibrista” es un éxito en el teatro independiente y comercial que ha sido muy apreciado. Recibió críticas muy halagadoras, en las que se destaca el hecho de que usando recursos teatrales genuinos y originales Dayuv se adueña del espacio para transformarlo en todo lo que se le antoja. El actor muestra en los 75 minutos de la obra su enorme capacidad, pero también se divierte en escena, lo cual es un valor agregado a la interpretación que llega directamente al espectador. Esta obra es una verdadera artesanía.

Sobre “El equilibrista” y la razón de su creación comenta Dayuv: “Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía ´Frágil´. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que, en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía ´Frágil´. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”. Y agrega: “Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad, en eso ando. Por eso este espectáculo”.

https://vimeo.com/manage/videos/649107301

Fotos: Marcos Lopez