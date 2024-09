Masivas marchas en todo Israel para pedir la liberación de los rehenes

Manifestación en favor de la liberación de los rehenes el 13 de enero de 2024 en Tel Aviv Foto: Embajada de EE. UU. en Jerusalén vía Flickr CC BY 2.0

Miles de personas volvieron a salir a la calle ayer, sábado, en diferentes puntos de Israel, y especialmente en la ciudad de Tel Aviv, para exigir al Gobierno que alcance un acuerdo de tregua con el grupo terrorista islámico palestino Hamás que permita liberar al centenar de secuestrados que todavía permanecen en su poder en la Franja de Gaza.



Como cada sábado por la noche, el Foro de Familiares de Rehenes (la principal plataforma que representa a las familias de los secuestrados el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel y masacró también a unas 1.200 personas) lideró la manifestación en Tel Aviv, que ayer tuvo como protagonista una grabación de audio de Matan Angrest, uno de los secuestrados.



«Netanyahu, debes lograr este intercambio de prisioneros entre los (terroristas palestinos) presos en Israel y los presos aquí», dice Matan en el vídeo en el que interpela directamente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y que es su primera prueba de vida desde el 7 de octubre.



Hamás publica de vez en cuando mensajes en vídeo y audio, claramente guionizados, de rehenes israelíes con el objetivo de meter presión en la sociedad y el Gobierno para alcanzar una tregua.



El audio fue reproducido por la madre de Matan, Anat, después de pronunciar un discurso en el que exigió a Netanyahu que desoiga a sus ministros más extremistas (Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, claves en la coalición de Gobierno), que se oponen a cualquier tipo de acuerdo con Hamás.



Al menos una persona fue detenida durante las protestas en Jerusalén, donde se produjeron pequeños enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.



Las protestas para pedir un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza se han convertido en un acontecimiento común en los últimos meses, pero hasta el momento no han logrado disuadir a Netanyahu de suavizar su postura.



Las negociaciones para un alto el fuego que permita liberar a los rehenes israelíes que aún permanecen en el enclave se encuentran estancadas, a pesar del esfuerzo de los países mediadores (Estados Unidos, Egipto y Qatar) para relanzar las conversaciones.



Uno de los principales escollos reside en la insistencia de las autoridades israelíes en mantener una presencia militar en dos puntos clave de la Franja: el corredor Philadelphi, que la separa de Egipto, y el corredor Netzarim, una ruta artificial creada por las Fuerzas de Defensa de Israel que divide por la mitad el territorio.



Hamás ha reiterado en numerosas ocasiones que no firmará un acuerdo que no incluya la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave. Aurora y EFE

