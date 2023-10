Más de un centenar de actos antisemitas en Francia desde el sábado y 24 detenidos

12 octubre, 2023

Desde el inicio de los ataques de Hamás en Israel el pasado sábado se han registrado en Francia "más de un centenar de actos antisemitas", lo que ha dado lugar a la detención de 24 personas, indicó el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

La mayor parte son pintadas, pero también ha habido «actos más graves» como insultos o personas que han sido arrestadas con armas blancas en la entrada de sinagogas o de escuelas judías o con drones, señaló Darmanin en una entrevista a la emisora France Inter.

Tres de los detenidos -precisó- eran extranjeros con permiso de residencia en Francia a los que se les ha retirado y a los que se les ha abierto un procedimiento para su expulsión porque «no pueden estar en nuestro territorio y tener comportamientos antisemitas».

Además, ha habido 2.000 avisos por contenidos de odio o de apología a la violencia a la plataforma Pharos de vigilancia de internet y se han lanzado más de un centenar de procedimientos judiciales que también deberían dar lugar a arrestos.

El ministro insistió en que el dispositivo de protección de más de 500 sinagogas y de centros educativos judíos en Francia que se ha reforzado desde el sábado, y que implica a 10.000 agentes de las fuerzas de seguridad y militares se mantendrá «mientras la amenaza sea muy fuerte».

Insistió, no obstante, en que «por ahora no hay una amenaza terrorista islamista» específica contra los judíos en Francia, aunque eso no significa que no pueda haber actos individuales.