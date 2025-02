Más de la mitad de las universidades israelíes no reportan denuncias de acoso sexual en un período de dos años

La Autoridad para el Avance del Estatus de la Mujer (AASW) del Ministerio de Igualdad Social publicó un informe en el que se relevan las denuncias y los casos de acoso sexuela en el ámbito universitario.

A partir del informe, se concluye que más de la mitad de las universidades de Israel afirman no haber recibido denuncias de acoso sexual, y por otro lado, cerca de una quinta parte de las instituciones que sí los recibieron no remitieron los casos a la policía, a pesar de los requisitos legales.

El informe abarca el periodo 2022-2023. En esos dos años, se señalan 345 consultas sobre acoso sexual, lo que representa una disminución respecto a las 447 del año anterior. Pero además, uno de los hallazgos más preocupantes fue que 109 instituciones informaron no haber recibido ni una sola queja de acoso sexual, algo que fue severamente criticado por los autores del informe, y ante esto, los expertos explicaron que “cada tercera mujer es acosada. No es lógico que haya instituciones con 2.000 personas y cero denuncias. Algo en el proceso no está funcionando adecuadamente”.

Si bien todas las instituciones tenían un representante designado para la gestió de este tipo de denuncias, el informe reveló que un 12% de ellos no completaron las 18 horas de capacitación requeridas, y un 9% no informó sobre ningún tipo de formación.

Algunas universidades como la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén recibieron más de 40 quejas, mientras que otras instituciones como la Universidad Reichman y el Colegio de Gestión, con 8.000 estudiantes cada una, reportaron solo una y tres quejas, respectivamente.