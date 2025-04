Más de 250 reservistas de la Inteligencia Militar de Israel instan a parar la guerra contra Hamás en Gaza para liberar a los rehenes

Más de 250 reservistas y exreservistas israelíes de la Unidad de Inteligencia de élite 8200 publicaron una carta este viernes a favor de terminar la guerra contra el grupo terrorista islámico Hamás en la Franja de Gaza para lograr mediante un acuerdo el retorno de los 59 rehenes, según una misiva difundida por varios medios, respaldando la firmada ayer por cerca de mil reservistas y exsoldados de la Fuerza Aérea Israelí.



“Nos identificamos con la afirmación de que, en este momento, la guerra sirve principalmente a intereses políticos y personales, y no a intereses de seguridad”, dice la nueva carta, difundida íntegra por el Canal 13 de noticias. “La continuación de la guerra no contribuye a ninguno de sus objetivos declarados y provocará la muerte de rehenes, soldados de las FDI y personas inocentes”, añade.



La guerra contra la organización terrorista palestina Hamás en Gaza perdura tras más de 18 meses, y en el enclave quedan aún 59 cautivos, la mayoría sin vida.



Los reservistas y exalumnos escribieron que “ven a Hamás controlando la Franja y reclutando nuevos operativos para sus filas, mientras que el gobierno no presenta un plan convincente para derrocar a la organización”. Agregaron que ven que los rehenes “se están pudriendo en las mazmorras de Hamás tras un año y medio de presión militar que agotó a los reservistas y a sus familias, pero no logró su liberación”.



En operaciones militares, Israel solo ha logrado rescatar a ocho rehenes. Además, ha matado por error -en acciones directas o indirectamente- a al menos 12 de los cautivos, según datos castrenses.



“Solo un acuerdo puede devolver sanos y salvos a los secuestrados, mientras que la presión militar conduce principalmente al asesinato de los secuestrados y a la puesta en peligro de los soldados”, dice la carta. “Nos unimos al llamado (…) para que todos los ciudadanos de Israel se preparen para la acción y actúen en todas partes y formas. ¡Por el regreso de los secuestrados ahora y el cese de los combates!”, concluye.



Ayer, jueves, cerca de 1.000 integrantes – la gran mayoría retirados y diez por ciento de reservistas- de la Fuerza Aérea de Israel exigieron a su vez el regreso de todos los rehenes, incluso a costa del fin de la guerra. Tras la publicación de la petición, el jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente general Eyal Zamir, anunció el cese de los reservistas en servicio que la firmaron, en un mensaje de reprimenda repetido después por la Oficina de Netanyahu.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora