Mariúpol centra el foco de la guerra, en un asedio que se prolongará

21 marzo, 2022

La ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, centra la atención de la guerra con Rusia, en un asedio que se mantiene desde hace días y que tiene visos de prolongarse.

Unas 400.000 personas han estado atrapadas en Mariúpol durante más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua, según fuentes locales.



Los separatistas prorrusos del este ucraniano afirmaron este lunes que la toma de control en la ciudad portuaria de Mariúpol «no es un asunto de dos o tres días, y ni siquiera de una semana».



«No soy tan optimista como para decir que el asunto se resolverá en dos o tres días o en una semana. Lamentablemente, no es así. Se trata de una ciudad grande», dijo Denís Pushilin, líder de los separatistas de la república de Donetsk, cuya independencia Moscú reconoció a finales de febrero.



Pushilin, cuyas palabras recoge la televisión pública rusa, dijo que dentro de Mariúpol permaneсen «varios miles de batallones nacionalistas ucranianos».



UCRANIA RECHAZA EL ULTIMÁTUM RUSO



Rusia llamó este domingo a las fuerzas ucranianas para que se rindiesen y abandonasen «sin armas» Mariúpol, algo que Kiev calificó de «delirio».



El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo hoy que la resistencia de Mariúopol, fuertemente bombardeada por los rusos hace días, está «salvando» a otras ciudades, como Dnipro, Kiev y Odesa, del recrudecimiento de una ofensiva contra ellas.



«Los heroicos defensores de Mariúpol han jugado un papel muy importante en la destrucción de los planes del enemigo y en la mejora de nuestra defensa», dijo el ministro, para quien, gracias al «coraje» de los habitantes de esa ciudad,»se han salvado decenas de miles de vidas en toda Ucrania».



«Hoy Mariúpol está salvando Kiev, Dnipro y Odesa. Todo el mundo debe entender esto», dijo el ministro en un parte de guerra colgado en las redes sociales.



MUERTOS EN KIEV, LOS BANDOS INTERCAMBIAN GOLPES



La cifra de muertos en un bombardeo anoche de las fuerzas rusas contra un centro comercial en Kiev asciende ya a ocho, según informó la fiscalía general ucraniana a través de Telegram.



El centro comercial quedó destruido como consecuencia del fuego que provocó el ataque de las fuerzas rusas y también resultaron dañadas las ventanas de las viviendas próximas y los coches estacionados en las inmediaciones.



Mientras, según el Ministerio de Defensa ucraniano, desde que comenzó la invasión – el 24 de febrero – las tropas ucranianas han derribado cien aviones y 120 helicópteros, además de haber destruido 500 tanques y 1.500 vehículos blindados.



Rusia informó hoy, en el vigésimo sexto día de su «operación militar especial» en Ucrania, de que la pasada noche sus fuerzas aéreas destruyeron 44 objetivos militares ucranianos.



El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, en un vídeo publicado en Telegram, precisó que entre los objetivos alcanzados hubo cuatro puestos de mando, dos lanzaderas de misiles, seis sistemas de misiles antiaéreos Buk y otros armamentos pesados.



«En total desde el comienzo de la operación militar especial han sido destruidos 216 drones, 180 sistemas de misiles antiaéreos, 1.506 tanques y otros carros blindados, 152 lanzaderas de misiles, 592 piezas de artillería y morteros, así como 1.284 vehículos militares», dijo Konashénkov al resumir la marcha de la campaña.



SIN PERSPECTIVA DE UNA REUNIÓN DE LÍDERES



Los avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania aún no son suficientes para una reunión entre los mandatarios de ambos países, Vladímir Putin, y Volodymyr Zelensky, declaró hoy el Kremlin.



«El grado de avance en las negociaciones, probablemente, no es tan deseado como se quisiera, ni como lo requiere la dinámica del desarrollo de la situación para la parte ucraniana», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Zelensky afirmó que está «preparado» para negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a las hostilidades en el país, pero descartó reconocer la independencia del Donbás y la soberanía rusa sobre Crimea.



En una entrevista con la CNN, el mandatario ucraniano afirmó tajante que no asumirá «ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía» de Ucrania.



Según el ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, las conversaciones para buscar una salida al conflicto han avanzado hasta llegar «casi a un acuerdo» en la mayoría de los asuntos planteados en la mesa de negociación.



El ministro aseguró que ya se ha recorrido un largo camino en las conversaciones entre las delegaciones de ambas partes, pero que la paz requerirá un encuentro al más alto nivel. EFE