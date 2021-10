Marcha atrás: Sally Rooney ahora dice que no tiene problema con el hebreo

13 octubre, 2021

De todos modos, la autora irlandesa mantiene su decisión de no permitir que una editorial israelí publique su último libro.

La autora irlandesa, Sally Rooney ,dijo que decidió no publicar su última novela en una editorial israelí porque apoya un boicot a Israel, pero agregó que una editorial no israelí podría publicar el libro en hebreo sin problemas.

El diario Haaretz había informado la decisión de la escritora de no permitir la traducción al hebreo de su último libro, Beautiful World, Where Are You?. La información había sido confirmada por el representante de la escritora.

Sin embargo, Rooney explicó que su problema no era el idioma en sí. «Sería un honor para mí tener mi última novela traducida al hebreo y disponible para los lectores en hebreo. Pero por el momento, he optado por no vender estos derechos de traducción a una editorial con sede en Israel», dijo.

La situación, de todos modos, parece algo improbable. La industria editorial en hebreo se centra en Israel, el único país donde el hebreo es un idioma oficial.

Rooney ya había mostrado una actitud opositora a Israel en julio, cuando participó de una carta junto a miles de artistas acusando a Israel de «apartheid». La misiva pedía «el fin del apoyo brindado por las potencias globales a Israel y sus fuerzas armadas; especialmente en los Estados Unidos», y que los gobiernos «corten las relaciones comerciales, económicas y culturales».

En su novela Normal People, los personajes asisten a una protesta contra Israel en medio de la Operación Margen Protector. En Conversations with Friends, un diálogo incluye lo siguiente: «Quiero decir que este es un tema en el discurso público. Terminamos preguntando si Israel es ‘más agradable’ que Palestina».