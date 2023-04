Manifestantes mantienen las protestas en Tel Aviv pese a los atentados de ayer

8 abril, 2023

Los organizadores de las protestas contra la reforma judicial en Israel anunciaron que las manifestaciones previstas para hoy en Tel Aviv no se suspenderán tras los mortíferos ataques terroristas registrados ayer.

Los organizadores de las protestas apuntaron que las manifestaciones se llevarán a cabo en coordinación con la Policía.



«Las protestas contra la dictadura continuarán según lo programado y en total coordinación con las autoridades. La marcha prevista después de la protesta no se llevará a cabo a pedido de la Policía», informaron los organizadores en un comunicado.



Además, enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas de los ataques terroristas de ayer en Tel Aviv y en el Valle del Jordán, y avisaron que las manifestaciones de esta noche comenzarán con un minuto de silencio en su memoria seguido por el himno nacional.



«Continuaremos luchando contra la dictadura como si no hubiera una guerra contra el terrorismo, y continuaremos apoyando a las Fuerzas de Defensa de Israel como si no hubiera una lucha contra la dictadura», explicaron los organizadores, que denunciaron que «el Gobierno ha fallado en todas las áreas».



Las protestas de hoy siguen a tres meses de multitudinarias manifestaciones contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que según sus detractores busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.



Si bien Netanyahu anunció recientemente un aplazamiento de los trámites legislativos con el fin de impulsar en los próximos meses una reforma consensuada con la oposición, los manifestantes han expresado su desconfianza sobre las intenciones reales del primer ministro y continúan protestando semana a semana.



De cara a las manifestaciones de este sábado, la Policía anunció el despliegue de miles de agentes en todo el país con el fin de «mantener el orden y la seguridad pública».



«En estos días de máxima alerta en todo el país, es de suma importancia dejar libres en todo momento los carriles de circulación para el paso de los vehículos de emergencia», advirtió un portavoz policial en un comunicado, en el que instó a los manifestantes a «escuchar las instrucciones de los agentes de policía en el terreno, para evitar bloqueos de caminos, disturbios e interferir con los agentes en el desempeño de sus funciones».



Estos mensajes llegan en un clima de alta tensión en Israel, tras los asesinatos ayer de tres personas -un turista italiano y dos jóvenes israelíes- en dos atentados.



El primero de ellos tuvo lugar en una carretera en el norte del Valle del Jordán, donde, según la Policía, al menos un terrorista palestino disparó contra el vehículo en el que viajaban tres mujeres israelíes, causando la muerte de dos de ellas e hiriendo de gravedad a una tercera.



Poco después, un ciudadano árabe de Israel atropelló a un grupo de turistas en un paseo marítimo de Tel Aviv. Un turista italiano de 36 años murió en el lugar y otras siete personas resultaron heridas. Aurora y EFE