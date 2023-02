Mahmoud Abbas rechaza los esfuerzos de la Administración Biden para asegurar la calma

15 febrero, 2023

El presidente de la Autoridad Palestina elige por defecto el camino de la violencia

Por Yoni Ben Menachem

La Administración Biden fracasó en sus planes de asegurar la calma en Jerusalén oriental y Cisjordania. El presidente de la Autoridad Palestina rechazó el plan estadounidense para combatir el terrorismo y afirmó que la Administración es sesgada a favor de Israel.

La negativa de Abbas para luchar contra el terrorismo pone de relieve que ha terminado su papel como posible socio para las negociaciones con Israel.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se ha indignado por la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel del 12 de febrero de 2023 de reconocer nueve asentamientos no autorizados en Judea y Samaria. Emitió una declaración indicando que esa decisión es un desafío a los esfuerzos estadounidenses y árabes y una provocación al pueblo palestino que conducirá a más tensiones y escaladas.

Abbas continuó la línea extrema contra Israel en un discurso en la Conferencia de Jerusalén celebrada el 12 de febrero de 2023 en El Cairo, donde afirmó que el Muro Occidental [Muro de los Lamentos] pertenece al Waqf islámico y es parte de la Mezquita Al Aqsa.

Así como nuestro pueblo rechazó la Declaración Balfour y sus resultados, también rechazamos todos los intentos de liquidar nuestra causa o falsear los hechos sobre ella. Rechazamos el “Acuerdo del Siglo” y nos hemos negado, y aún nos negamos, a aceptar el traslado de la embajada de los Estados Unidos o cualquier otra embajada a Jerusalén.

Biden lanza tres enviados fallidos

La Administración Biden ha fracasado en sus esfuerzos por calmar las tensiones. Recientemente envió tres enviados de alto rango a Medio Oriente para evitar una escalada de seguridad, pero ellos regresaron con las manos vacías.

En las últimas semanas envió al asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, al jefe de la CIA William Burns y al secretario de Estado Tony Blinken.

Los tres se reunieron con el primer ministro [Benjamín] Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina Abbas, pero regresaron a Washington sin resultados tangibles.

El primer ministro Netanyahu estuvo de acuerdo con las ideas estadounidenses para calmar Cisjordania. Prometió contener a los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich y evitar medidas unilaterales que puedan aumentar las tensiones antes del mes de Ramadán. Pero el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, torpedeó los planes de los estadounidenses, mientras intentaba chantajearlos y asegurar un logro político, como la apertura del consulado estadounidense en el este de Jerusalén o la reapertura de la oficina de la OLP en Washington. Cuando Abbas se dio cuenta de que la Administración no estaba interesada en estos movimientos ahora, simplemente rechazó el plan estadounidense de devolver el control de seguridad a la Autoridad Palestina para luchar contra los grupos armados.

El plan de seguridad fue preparado por el general estadounidense Mike Fenzel, quien coordina entre la Administración estadounidense y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.

El general Fenzel planeaba establecer una fuerza especial de varios miles de miembros del personal de seguridad de la Autoridad Palestina que recibirían entrenamiento en Jordania y estarían estacionados en las áreas de Nablus y Yenín para luchar contra los grupos terroristas armados y permitir que la Autoridad Palestina recupere el control de la seguridad en la región.

Su plan ganó el apoyo del jefe de la CIA, William Burns, el apoyo de Egipto y Jordania, y el acuerdo del establishment de seguridad israelí.

Altos funcionarios de la administración le pidieron a Abbas que cumpliera con las obligaciones de seguridad de la Autoridad Palestina según los Acuerdos de Oslo y acordara un plan para que la Autoridad Palestina luche contra el terrorismo por su cuenta, de modo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se abstengan de ingresar al Área A de Cisjordania. Pero Abbas rechazó el plan estadounidense y culpó a Israel por el terrorismo.

Abbas trató de convencer a los altos funcionarios estadounidenses de que su camino era mejor y que lograría atraer a los terroristas buscados con promesas de amnistía, salarios y vehículos a cambio de que depusieran las armas.

Sin embargo, el plan de contención de Abbas está destinado al fracaso. Intentó implementarlo sin éxito en los últimos meses, pero los miembros de los grupos armados de Yenín y Naplusa lo rechazaron de plano.

La lectura de Abbas sobre el presidente Biden

La hipótesis de trabajo de Abbas es que la Administración Biden está preocupada por su confrontación con Rusia por la guerra en Ucrania y el conflicto económico con China. Biden, según esta hipótesis, no quiere una confrontación de Estados Unidos con la Autoridad Palestina. Por lo tanto, Abbas se permitió ignorar el pedido de Biden. Después de todo, Biden no lo ha invitado a la Casa Blanca para que realice una visita, y desde la perspectiva de la Autoridad Palestina, la Casa Blanca no está lista para ensuciarse las manos y ofrecer a los palestinos un horizonte político.

En conversaciones con sus asociados, Abbas dice que no se puede confiar en la Administración estadounidense porque es sesgada a favor de Israel.

La negativa del presidente de la Autoridad Palestina es un golpe para la Administración Biden. Se espera que la actividad terrorista aumente hacia el mes de Ramadán (del 22 de marzo al 20 de abril de 2023) y obligue a Israel a defenderse mediante una intensa actividad militar, lo que podría provocar bajas palestinas e inestabilidad regional.

El presidente Biden se equivoca al negarse a aplicar palancas de presión sobre Abbas, como hizo en su momento el presidente George Bush sobre Yasser Arafat para luchar contra el terrorismo. Abbas no dudó ni por un momento en frustrar el plan de seguridad estadounidense, sabiendo que la continuación de la situación existente puede alentar el terrorismo y causar más víctimas en ambos lados.

La renuencia de Abbas a que la Autoridad Palestina luche contra el terrorismo enfatiza el hecho de que ha terminado su papel como posible socio para las negociaciones con Israel. Solo le interesa una cosa: sobrevivir en su posición de poder.

Fuente: The Jerusalem Center for Public Affairs

Yoni Ben Menachem, veterano comentarista diplomático y de asuntos árabes para la Radio y Televisión de Israel, es analista senior de Medio Oriente en el Centro de Jerusalén. Se desempeñó como director general y editor en jefe de la Autoridad de Radiodifusión de Israel.