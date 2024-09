Luego de su propuesta de reforma en la industria cinematográfica, el ministro de Cultura no fue invitado a los Premios Ophir 2024

Los Premios Ophir, conocidos coloquialmente como los Oscars israelíes, son los premios del cine más importantes de la industria cinematográfica israelím y que son otorgados por la Academia Israelí de Cine y Televisión a partir de 1990.

El domingo, la oficina del ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, informó que el ministro no fue invitado a la ceremonia de este año. Zohar no forma parte de la lista de invitados, en medio de una ceremonia que se dará en un formato limitado debido a la situación actual en el país.

Sin embargo, desde la oficina ministerial aclararon que Zohar no tenía la intención de asistir a la ceremonia debido a la guerra en curso con Hamas y el hecho de que aún hay rehenes en cautiverio, ya que considera que no es apropiado celebrar mientras soldados del ejército israelí arriesgan sus vidas en diversos frentes. Este es el segundo año consecutivo en que Zohar no asiste a la prestigiosa entrega de premios.

El ministro ha sido objeto de críticas de la industria por su postura pública en relación a futuras reformas de la industria, que tienen que ver con redirigir fondos gubernamentales hacia películas comerciales, lo que podría acarrear el riesgo de limitar la diversidad de perspectivas en el cine israelí.

