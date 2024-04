Luego de que decidiera cancelar la proyección, un tribunal ordena a un cine de Filadelfia proyectar una película israelí

El Bryn Mawr Film Institute, un cine en la ciudad de Montgomery, Filadelfia, había decidido suspender la proyección de The child within me, un documental sobre el músico israelí Yehuda Poliker. La institución explicaba que la decisión la había tomado el director de la organización, alegando el “clima actual”.

A partir de esta noticia, la federación judía local y la oficina de la Liga Antidifamación publicaron una declaración conjunta condenando la decisión e instando al cine a revertir su decisión. Además, el Festival de Cine Israelí de Filadelfia elevó una demanda contra el cine por incumplimiento de contrato, y este martes, el Tribunal del condado ordenó al cine dar marcha atrás con la decisión y proyectar el documental. Todo el proceso se resolvió en menos de dos días.

El director del Bryn Mawr Film Institute, Samuel Scott, expresó en una carta pública que consideraba que exhibir la película equivalía a respaldar la conducta de Israel durante su guerra en curso en Gaza.

«Aunque el BMFI siempre ha tratado de ser apolítico al seleccionar las películas que mostramos, el sentimiento público últimamente ha escalado al punto de que continuar con la proyección del IFF está siendo ampliamente interpretado entre individuos e instituciones en nuestra comunidad como un respaldo a las acciones recientes y en curso de Israel”, afirmó Scott.