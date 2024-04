Luego de meses de desvíos, llega un controversial cargamento de ganado australiano vivo a Israel

Ordenado por la empresa israelí Bassem Dabbah Shipping, el 5 de enero partió desde Freemantle, Australia, el MV Bahijah, una nave marítima que cargaba 14.000 corderos y 2,.000 terneros.

El objetivo de este envío era el uso de los animales para su engorde en el país. Pero la situación se complicó cuando los ataques en el Mar Rojo obligaron a la tripulación a desviarse el 16 de enero, fecha en la que se les ordenó regresar a Australia.

Luego de llegar a Australia el 14 de febrero, y descargar el ganado allí, casi el total de los animales fueron devueltos al barco, que salió del puerto el 3 de marzo.

Este sábado finalmente los animales llegaron a Israel, a pesar de las duras críticas de activistas por el derecho de los animales en ambos países. Israel Against Live Shipments, Animals Now y Let the Animals Live emitieron un comunicado conjunto afirmando que se había “batido otro récord de crueldad, bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, que se supone debe ser responsable de la protección animal”. Si bien no hubo información inmediata sobre el estado de los animales, se cree que decenas murieron en la primera etapa del viaje.

En noviembre de 2018, la Knéset aprobó en una lectura preliminar un proyecto de ley para reducir gradualmente el número de animales vivos importados a Israel, hasta llegar a detenerlos completamente para 2021, pero la regulación no avanzó más allá de esta etapa.

