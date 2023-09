Louise Elisabeth Glück, Premio Nobel de Literatura

7 septiembre, 2023

Fue la duodécima poeta laureada (2003-2004) por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El 8 de octubre del 2020 se anunció que ganó el Premio Nobel de Literatura.

Gluck nació en el seno de una familia judía en la ciudad de Nueva York y creció en Long Island.

Se graduó en 1961 por la George W. Hewlett High School en la ciudad de Hewlett, Nueva York. Posteriormente, asistió al Sarah Lawrence College en Yonkers (Estado de Nueva York), y a la Universidad de Columbia. En 1993, ganó el Premio Pulitzer de poesía por su poemario El iris salvaje.​

Ha recibido también el National Book Critics Circle Award por Triumph of Achilles (El triunfo de Aquiles), el Premio de la Academia Americana de Poetas por Firstborn (El Primogénito), así como numerosas becas Guggenheim. En este momento vive en Cambridge, Massachusetts, y desarrolla actividades de docencia en el departamento de lengua inglesa del Williams College en Williamstown, Massachusetts. De forma paralela, imparte clases en la Universidad de Yale y fue profesora invitada en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga.

Obra poética, premios y becas

Louise Glück es autora de once libros de poesía, entre los que se incluye Averno, The seven ages, Vita Nova, por el que fue galardonada con el Premio de Poesía de The New Yorker, Meadowlands, The Wild Iris (El iris salvaje), que recibió el Premio Pulitzer de poesía y el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America, Ararat que recibió el Premio Nacional de poesía Rebekah Johnson Bobbit; y The triumph of Achiles que recibió, entre otros, el National Book Critics Circle Award. The First Four Books es una compilación de su poesía temprana.

También ha publicado una colección de ensayos, Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994), que recibió del PEN Club Internacional el premio Martha Albrand de literatura de no ficción. La editorial Sarabande Books publicó en formato de bolsillo un nuevo poemario constituido por seis partes, titulado October. En 2001, la Universidad de Yale concedió a Louise Glück su premio de poesía Bollingen Prize, que concede de forma bienal a un poeta destacado por su obra. Entre otros galardones y honores se incluyen el Lannan Literary Award, el Sara Teasdale Memorial Prize, la Medalla al mérito del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), el Premio Wallace-Stevens y diferentes ayudas y becas a la creación de instituciones como la Guggenheim y la Rockefeller.

En 2020 se convirtió en la decimosexta mujer en recibir el premio Nobel de Literatura. “Por su característica voz poética, que con su austera belleza hace universal la existencia individual”.

Premios y reconocimientos

1993 Premio Pulitzer de poesía por su poemario The Wild Iris (El iris salvaje). ​

2003-2004 Poeta Laureada Consultora en Poesía de la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos, durante un mandato

2015 Medalla Nacional de Humanidades.

2020 Premio Tranströmer (2020).

2020 Premio Nobel de Literatura

Fuente: Wikipedia