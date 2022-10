Los “Sonidos Mágicos” de Nitza Shaul

19 octubre, 2022

La serie de encuentro que durante años ha logrado enriquecer la vida de los niños con musica, hadas, payasos y más, abre nueva temporada con “El pequeño Mozart” en “Tzavta”, su nuevo hogar.

La Serie “Sonidos mágicos” (Zlilei Kesem) creada y dirigida por Nitza Shaul, ha sido un gran éxito y elogios de la crítica durante muchos años. Se centra en la historia de la infancia de gigantes culturales: compositores, escritores, dramaturgos y pintores junto a diferentes estilos en las artes escénicas de todas las épocas. Todo está al nivel de los ojos de los niños. Durante decenas de años ha logrado llegar a los corazones de niños y adultos, con encuentros que revelan el mundo de la musica clásica y mundial desde otro ángulo. La serie se mudó hace un año a su nuevo hogar en el Teatro Tzavta y continúa presentándose con gran éxito en todo el país. Los espectáculos son aptos para niños de 4 a 10 años y para toda la familia.

En cada encuentro los niños además de escuchar la música de los clásicos famosos se enteran de datos sobre su niñez y comparten la vivencia junto a hadas, divinidades, boques mágicos, reinas, payasos, bailarines, máscaras, etc. Todo un mundo de fantasía hecho casi realidad. La serie tiene 4 espectáculos, cada uno dedicado a algún compositor o algún estilo musical. En cada espectáculo se presenta a los niños historias emocionantes, con el valor agregado, característico del toque mágico de Nitza Shaul: el fomento de la belleza y la cultura.

La nueva temporada se abre en octubre con “El gran espectáculo del pequeño Mozart”, en el que se cuenta sobre este músico que de niño tocaba el piano con los ojos vendados sin un solo error, escribió su primera obra a los 5 años y a los 7 se presentó ante los Emperadores en Viena. Un espectáculo lleno de humor sobre el prodigio de todos los tiempos: Wolfgang Amadeus Mozart. Con músicos, bailarines y actores combinados con una espectacular presentación de videoarte y la maravillosa música que escribió.

Otros encuentros de esta temporada: “Una nueva mañana en la tierra de los trolls”, con historias sobre gnomos y hadas de las nieves de la mitología escandinava, y la maravillosa música de Grieg, bailes noruegos y más. “El ritmo sin fin” es un vertiginoso viaje a los orígenes del ritmo. Nitza salta con los niños hasta que no pueden respirar. Y les explica que “si no hay ritmo no hay música, si no hay ritmo no hay vida”. Con la música de Bizet, Rossini, Khachaturian, de Falla, Bernstein y más. “Qué no se olvidó Bach”, un encuentro con humor y música, la historia del travieso Bach y su lucha por “robar” la música solo para él. El espectáculo entrelaza piezas seleccionadas de famosas suites en brillantes arreglos para banda de cámara, danzas barrocas con vestuario espectacular. Todos los encuentros cuentan con la participación de músicos, bailarines y video espectacular.