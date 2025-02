Los reyes son los padres

Por Mauricio Aliskevicius.

Eramos niños pequeños, por eso nos tragábamos cualquier cuento que nos hicieran, por nuestra inocencia. Pero el cuento del 6 de enero -que copiamos de los cristianos del país donde vivíamos- se derrumbaba cuando nos decían la frase del título. A partir de esa frase es imposible que pensemos que Donald Trump es uno de los reyes magos o un papá Noel, y que nos dará todo lo que precisamos, que nos resulta imposible conseguirlo sin un milagro divino, vaya a saber a qué costo.

Analicemos las declaraciones que circulan por ahí motivadas por la reunión de ayer entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Algunas son declaraciones directas, otras son -a mi criterio- expresiones de deseos que algunos periodistas o políticos dan como casi hechos.

Dijo Trump que Arabia Saudita no exige un estado palestino. Ya hemos visto en la prensa que un representante de Arabia Saudita inmediatamente desmintió esa afirmación. Por lo tanto, mientras Trump no cambie su traje azul por el frac negro de Mandrake y con la varita mágica haga un milagro, Arabia Saudita no cambiará su posición de exigencia de un estado palestino previo a firmar cualquier tratado con Israel.

También dijo el actual presidente norteamericano que los palestinos no tienen otra alternativa que abandonar Gaza, y que él no apoya un acuerdo en ese sitio. Sí hay otra alternativa, que es que como mínimo el 90% de los gazatíes no abandonará Gaza. Algunos podrán volver a vivir en sus viviendas si están habitables, otros seguirán viviendo en carpas y comiendo a costas de las mercaderías que le entrega la ayuda humanitaria (600 camiones por día) y los dineros que estúpidamente algunos países siguen entregando a UNWRA, o sea Hamás.

Supongamos que Trump quiera que se cumpla su requerimiento de que los gazatíes abandonen Gaza. ¿Por las buenas? Podrá convencer a una pequeña parte de la población dándoles algo que no será muy diferente a la vida de los dirigentes terroristas en los lujosos hoteles de Qatar. ¿Quién pagaría ese lujo? Por otro lado ningún país musulmán los quiere. ¿A dónde los enviaría?

Como más lógico habría que llevarlos a puntos cercanos, donde tendrían clima, idioma, costumbres, similares a lo que están acostumbrados. Pero ya sabemos que Jordania y Egipto no los quiere. Jordania correría un peligro casi inmediato de revolución ya que estos gazatíes alborotarían al 60/70 % de la población jordana que es de origen palestino. Egipto no acepta ni uno pues sería meter dentro de sus fronteras a su mayor enemigo que es la Hermandad Musulmana. Quedaría Siria que por ahora es una incógnita. Pero ninguno de estos países es garantía para Israel, seguirían estando en la frontera por lo que sería el mismo peligro que si se quedan en Gaza.

Supongamos ahora que Trump no los traslada “por las buenas”, y logra sacarlos de zonas fronterizas de Israel. Estados Unidos quedaría de inmediato acusada de delitos de guerra, contra los derechos humanos, genocidio, etc. No creemos que Trump se arriesgue a esa situación, busca el Nobel de la Paz y no el juicio del Tribunal de La Haya.

Dijo Trump: no a un estado palestino. Olvidó decir la solución alternativa, no la tiene, largó al aire posibilidades.

También dijo que en este momento, y tal vez por quince años, es peligroso vivir en Gaza, por la cantidad de edificios propensos a derrumbarse, edificios derrumbados, y montañas de escombro, más bombas sin explotar, túneles, etc. A los gazatíes nada de eso les importa, están acostumbrados a vivir de cualquier forma, como lo hicieron durante más de mil años como árabes que son, en desiertos sin vivienda fija y sin agua más que en los pocos oasis que existen en los desiertos. Además, se acostumbraron a vivir de lo que les daba la UNWRA.

Dijo Trump que entre 1,7 y 1,8 millones serán evacuados de Gaza a Egipto, Jordania y otros destinos, y que será una salida permanente porque no querrán regresar y estarán viviendo en lugares tranquilos y sin peligro. Esto evidencia que Trump no tiene la más mínima idea sobre cómo funciona la mentalidad de los árabes, y de los gazatíes en particular. A menos que su varita mágica… Los gazatíes demostraron que no les interesa vivir en lugares tranquilos y sin peligro, lo pudieron hacer en Gaza pero hicieron lo contrario.

Para la seguridad de Israel, el corredor Filadelfia (frontera Gaza-Egipto) es la más peligrosa. Ya se sabe que por ahí se filtraba todo lo necesario para guerrear contra Israel. En este momento está ocupada por el ejército de Israel, pero Hamás exige que en la segunda etapa del convenio esa parte quede libre totalmente. Por un lado, Israel no puede sacar la vigilancia de allí mientras no haya una verdadera situación de paz, y por otra parte Egipto también exige que el ejército israelí se retire porque incumple con el tratado de Oslo. Ya Egipto está reaccionando llenando el Sinaí con sus tanques, algo que también está prohibido en los tratados de Oslo.

Si se libera el corredor Filadelfia, no cabe duda que en poco tiempo Irán volverá a armar a Hezbollah y a Hamás.

Dijo Trump que Estados Unidos se quedará con Gaza y se encargará de reconstruirla. ¿Lo permitirá el mundo? ¿La O.N.U. lo aceptará? Seguramente no.

Sabemos que la Administración Palestina quiere gobernar en Gaza, pero sabemos también que ya lo intentó y fueron corridos de allí, por lo que tampoco es una solución viable ni que dé seguridad a Israel. AP y Hamás son diferentes collares del mismo perro.

También se dijo sobre esa reunión Trump-Netanyahu, que en pocas semanas se sabrá si Israel anexará Judea y Samaria. Otra expresión de deseo de una parte del gobierno actual de Israel, que no creemos que el mundo lo permita.

Dijo Trump que Irán está cerca de un artefacto nuclear, y que no lo permitirá. Esperemos que pueda lograrlo y que no sea solamente un caramelo para lograr que Israel no bombardee las instalaciones iraníes.

En cuanto a la liberación de los rehenes, aparecen por ahí informes que anuncian que Hamás exigirá la liberación de la totalidad de prisioneros palestinos con cadena perpetua, lo cual si es cierto significa que no habrá más acuerdo de liberación de rehenes, y que habrá que usar la fuerza.

Seguramente los dos gobernantes ya lo pensaron, y la única o casi única posibilidad es que en el territorio de Gaza el ejército norteamericano instale una base con muchos miles de soldados, y que ellos sean los que acorralen a Hamás y no Israel, para que Hamás no mate a los rehenes que aún están vivos. Eso sería el cumplimiento de la amenaza anterior de Trump de que si no liberan a todos los rehenes explotaría todo.

Y un pensamiento personal para finalizar. Todo esto es para que Trump logre lo que más le importa:

1) Dejar contento a Netanyahu, pero deberá ser Israel quien solucione todo, porque:

2) Trump no quiere más guerras (para su ejército)

3) Tendrá un pretexto para una base militar norteamericana en la zona de Gaza

4) Desde Gaza tendrá mejor control de Europa, canal de Suez, Irán, Turquía, Yemen, tráfico marítimo

Y el principal…………

5) Unirse a Putin y deshacer el eje de éste con China y demás países hostiles. ¡Pobre Zelenski!