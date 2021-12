Los retos deportivos de Israel en 2022

29 diciembre, 2021

Los Juegos judíos, los Campeonatos de Europa de atletismo sub-18 y la posibilidad de boicotear o no los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín son los principales retos del deporte israelí en 2022.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS JUDÍOS



En 2022 se llevará a cabo la vigésimoprimera edición de los Juegos Macabeos, el acontecimiento multideportivo judío e internacional que reúne cada cuatro años en Israel a miles de atletas judíos de todo el mundo.



En esta ocasión Israel enfrentará el reto no solo de organizar este megaevento en el marco de la pandemia sino también el de facilitar la llegada de los atletas al país, algo que parece difícil considerando las estrictas restricciones al ingreso de extranjeros que ha implementado desde principios de 2020.



CAMPEONATO EUROPEO DE ATLETISMO SUB-18



Israel albergará en julio de 2022 el Campeonato Europeo de Atletismo Sub-18, en lo que representa la primera competencia internacional de atletismo de esta magnitud en celebrarse en el Estado judío.



Entre los retos que se le presentarán a Israel aparecen la eficiente organización de semejante competencia en tiempos de pandemia y el aprovechar esta oportunidad para mejorar su imagen internacional, como suele hacer con cada evento importante que alberga.



JUEGOS DE INVIERNO EN CHINA, ¿BOICOT?



Uno de los retos que se le presentarán a Israel en 2022 es la decisión de boicotear o no los Juegos de Invierno de Beijing, algo que ya anunciaron algunos de sus principales aliados, incluido Estados Unidos.



Hasta el momento, las autoridades no han dado indicios de que vayan a sumarse al boicot diplomático contra esta cita deportiva, pero el vínculo de Israel con China ha generado en 2021 una creciente tensión con Washington, algo que podría inclinar la balanza. EFE