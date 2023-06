Los nazarenos

6 junio, 2023

Breve reflexión.

“Esta es la ley del nazareo que prometa su ofrenda al Eterno por su abstinencia, además de lo que su mano alcance; conforme a su voto que prometa, así deberá hacer, además de la ley de su abstinencia”.

Libro de Números. Capítulo 6-21

El Nazir.

Algunos rabinos explican que la palabra nazir viene de nezer o corona en hebreo. Y se trata de una promesa donde cierto individuo promete o expresa querer alejarse (temporalmente) de gozar de ciertos placeres que la Torá no prohíbe, se entiende con el fin de alcanzar un estado espiritual más elevado, o por la razón que siente que debe realizar un esfuerzo extra (adicional) en ciertos aspectos de su persona ya que su ietzer Hará o inclinación al mal es muy fuerte, o podría conducirlo al pecado.

Las condiciones del Nazir.

La Torá fija que el nazir debe: a_ no impurificarse estando en contacto con un muerto, b_ no debe cortarse el cabello. y c_ no debe beber vino.

Debemos aclarar que la ley del nazir no rige en la actualidad dado que no existe Bet hamikdash (no está en pie el templo de Jerusalén).

¿Santo o pecador?

El Talmud (ley oral, en el tratado de Ta’anit 11), denomina al nazir una persona Santa o pecador según si es necesario o no tomar tal medida.

Es decir, en este intercambio de opiniones, si existe una razón verdadera o fundamentada a los fines de poder aplicarse lo que hoy denominaríamos en la medicina una “dosis de refuerzo” en la vacunación para aumentar las defensas del individuo.

El tema se hace más complicado cuando al final de su período de nezirut el nazir debe llevar una ofrenda de pecado (korbán Jatat), ya que para él poder elevarse espiritualmente tuvo que privarse de cosas que D’os no nos ha prohibido.

Otros rabinos definen el tópico como el de “un Santo Pecador”.

Nezirim.

En la historia del pueblo de Israel tuvimos varios nezirim y lideres y famosos, como el juez Shimshón, y el profeta Samuel, y también Avshalom (se abstenía de cortarse el pelo) el hijo rebelde que se rebeló contra su padre el Rey David.

¿Jesús de Nazaret o nazareo?

Ingreso en un terreno minado, ya que el hombre que los cristianos llaman Jesús, mientras que la denominación Cristo, viene del griego «Cristos» que significa en ese idioma el ungido. Termino habitualmente utilizado por Pablo de Tarso (un judío del grupo de los fariseos que luego se convirtió al cristianismo y que era de Cilicia (hoy Turquía).

Si bien se considera que Jesús o Yeshua bar Yosef (su nombre en Arameo) habría nacido en Belén unos 10 km al sur de Jerusalén, habría vivido la mayor parte de su vida en la localidad de Nazaret en la Galilea, todo es tema de controversia e incluso en los cuatro Evangelios hay diferencias, dado que son cuatro versiones o relatos de una figura que ha generado amores y odios, o rechazos o aceptación, etc.

Por otro lado, hay muchos estudiosos consideran que él era un nazir que no se cortaba el pelo, y que habría hechos varios votos de nezirut.

Eje de la controversia.

El tema del nezirut o abstenerse de los placeres mundanos, marca una diferencia capital o fundamental entre el judaísmo y el cristianismo, donde en el primero, el mundo material y los goces y placeres permitidos en la Torá en su justa medida y en su momento oportuno no se contraponen con el objetivo de la espiritualidad. De hecho, el trabajo del judío, es ingresar la espiritualidad dentro de la materialidad y, de hecho, estas dos condiciones se entrecruzan y se encuentran entrelazadas en los dos triángulos que conforman la Estrella de David.

Es por este sendero, que para el judaísmo lo material no es intrínsecamente malo, ya que su existencia es por voluntad de D’os y lo bueno y lo malo es la forma en que lo utilizamos.

Igualmente acepto, que el tópico da para la controversia y hay derecho a disentir, y cada persona puede y tiene derecho a elegir su camino en el transcurrir del mundo físico.

Lo que no se puede negar es que Jesús murió siendo judío, y recitando el Salmo número 22: ¡D’os mío, D’os mío! ¿Por qué me has abandonado? Además, cuando fue crucificado, y el gobernador romano de Judea Poncio Pilatos irónicamente mando a clavar en su cruz la sigla INRI de la frase latina “Jesús Nazareno Rey de los judíos”.

Según algunos Jesús habría muerto en 14 o el 15 del mes hebreo de Nisán.

Final.

El tópico del nazir tiene varias capas de profundidad. Se puede tallar y hay mucho para cavar en profundidad. La Torá en su sabiduría permite en ciertas oportunidades que el hombre por propia decisión pueda intentar su perfeccionamiento más allá de lo regularmente exigido. Aunque el resultado es controvertido, relativo y pocas veces sustentable en el tiempo, ya que muchas otras tentaciones se encuentran al acecho durante su existencia terrenal.

De hecho, en la Parashat Nasó o capítulo semanal leído este último Shabat se liga el tema con el de la mujer Sotá o sospechada de adulterio. Es decir, como lo que pudo haber visto el individuo y que esto le haya provocado inclinación al pecado, y por ende requiere alguna clase de Jizúk, fortalecimiento espiritual. Obvio, que el voto de nazir en el ámbito judaico es solo temporal, y que no puede sustituir o suplantar de manera permanente a la exigencia divina de impregnar la realidad material con esa influencia espiritual que proviene del estudio de la Torá y el cumplimiento de sus preceptos.

En el judaísmo todo es una sola cosa. Y la dualidad es aparente, pero la unidad y la unicidad de Hashem es la verdad.

por el Dr. Natalio Daitch