Los hutíes lanzan seis ataques en el mar Rojo, dos contra un portaaviones y un destructor de EEUU

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el ataque contra seis buques que navegaban en el mar Rojo, dos de ellos contra barcos estadounidenses: un destructor y el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, al cual ya atacaron el viernes.



El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento respaldado por Irán efectuó seis operaciones militares en el mar Rojo.



La primera de ellas tuvo como objetivo el portaaviones estadounidense Eisenhower y se llevó a cabo «con varios misiles y aviones no tripulados», lo que supuso el segundo ataque contra el portaaviones en 24 horas.



La segunda acción fue contra un destructor estadounidense, que los hutíes atacaron directamente con «varios aviones no tripulados», mientras que las otras cuatro fueron contra buques pertenecientes a empresas que «violaron la prohibición de entrar en los puertos de la Palestina ocupada».



Sarea detalló que el buque Maina, un carguero bajo la bandera de Malta, fue blanco de dos operaciones, una en el mar Rojo y otra en el Arábigo, mientras que el buque Al Oraiq, con bandera de las Islas Marshall, fue alcanzado en el océano Índico y el buque cisterna Abliani, también con bandera maltesa, en el mar Rojo.



Según el portavoz hutí, las operaciones lograron sus objetivos «con éxito» y los impactos fueron «precisos y directos».



El viernes, los hutíes ya reivindicaron un primer ataque contra al portaaviones Eisenhower, si bien entonces y hasta ahora Estados Unidos no ha reaccionado a estas reivindicaciones y se desconoce el estado del portaaviones, uno de los buques militares más importantes de la flota naval estadounidense.



Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron a mediados de enero una campaña de bombardeos contra posiciones de los hutíes en Yemen en respuesta a los ataques de los insurgentes contra buques comerciales en el mar Rojo.

Los hutíes, armados por Irán, dice que apuntan contra todo navío vinculado a Israel o que se dirige a puerto israelí, pero en la práctica sus ataques son indiscriminados.

Con colaboración de agencias