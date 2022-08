Los grandes éxitos de Elisete Retter

1 agosto, 2022

Tras el éxito de sus canciones en los canales Keshet y Reshet, la cantante de origen brasileño está lanzando el nuevo álbum “Yo soy el Carnaval” con el que sale en una gira de actuaciones gratuitas.

Elisete Retter, la cantautora israelí de origen brasileño lanza en estos días un nuevo álbum ‘I am the Carnival’, a través del cual según la artista nos informa, “regresa a sus raíces brasileñas, pero con una vibrante perspectiva israelí”. Agrega: “El ímpetu de un álbum de carnaval en hebreo provino de mis actuaciones en dormitorios para personas con necesidades especiales”. Allí vio que los ritmos brasileños llegaban directo al corazón de los residentes, incluso de aquellos que están completamente cerrados en su propio mundo, y responden maravillosamente “porque la comunicación es directa, de corazón a corazón”. El álbum, está dedicado a la organización “Akim” y dirigido a toda la familia pues “Todo el mundo puede relacionarse con el amor a la humanidad y cada canción es un trozo de vida con mucho amor, humor y sabiduría en unos ritmos que hacen imposible no bailar”.

Tras el lanzamiento, hará una gira con la música del álbum por varias localidades de Israel. Las funciones serán gratuitas porque para ella es importante que “lo que escribió para el pueblo de Israel desde el corazón llegue a la mayor cantidad de personas posible”.

Algunos de los próximos espectáculos: En Radio “Kol Ha Shfela” de Rehovot, en un estudio transparente con una pista de baile alrededor, el 12.8 a las 11hs. En “Kiosco” del Parque Raanana cantará canciones del nuevo disco, el 25.8. En un carnaval callejero hará un programa de lanzamiento y de recaudación de fondos para Akim Israel el 26.8. En el “Mifal HaPais” de Natania, el 22.9 festejará su cumpleaños.

Elisete oriunda de San Salvador, llegó a Israel en 1991 en plena Guerra del Golfo para bailar en un club nocturno brasilero, se casó con un israelí y descubrió sus dotes de canta-autora que le da mucha satisfacción. Se convirtió muy rápidamente en una gran atracción del público israelí, desde que lanzó su primer disco y hace varios años pasó a dedicarse a desarrollar su talento para la canción, con mucho éxito ya que tiene grabados varios álbumes. Además, la firma discográfica “Hit records” nos informa que Elisete Retter, avasalla con la canción “I am the carnaval” en la lista de reproducción semanal de las emisoras de televisión Keshet 12 y en Reshet 13. Acaba de ingresar a la prestigiosa lista de reproducción de los “top 10”, con una la canción titulada “Brasil Ze Kan”.

En un encuentro con Aurora nos cuenta cómo llegó a Israel: “En muchos sentidos, no siempre me queda claro. Creo en el destino y creo que debería haber estado aquí como parte del legado de mi madre. Mi madre era descendiente de judíos que fueron deportados de España pero creció en una familia católica porque sus padres murieron cuando ella era joven. Ni siquiera sabía que era judía. Aprendió sobre su judaísmo solo a una edad avanzada cuando regresó a su ciudad natal. Siento que sigo su camino tanto viviendo en Israel y contribuyendo a la sociedad como también a través de la música porque ella era muy musical y artística aunque no alcanzó todo su potencial”.

En Israel conoció a músicos maravillosos y formó una banda que ha estado con ella por más de 15 años. Habla 7 idiomas y canta en muchos de ellos siendo su gran objetivo “hacer feliz al pueblo de Israel con su música” pues cree que en Israel hay una gran sed de alegría real. Sus canciones son muy diferentes entre sí, pero todas son realmente “ella” misma.

Algunas canciones del Album: