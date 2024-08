Los discursos de Nasrallah: Trazando objetivos cognitivos y psicológicos

Por Tal Beeri.



Se pueden identificar dos métodos principales a través de los cuales se transmiten los mensajes y narrativas de Hezbollah. El primero son los discursos de Nasrallah. El segundo es a través de las redes sociales y los medios tradicionales-oficiales.

Los discursos de Nasrallah se dividen generalmente en dos tipos. El primer tipo incluye discursos y entrevistas tradicionales, generalmente durante las festividades musulmanas (chiís) o para conmemorar acontecimientos importantes en el Líbano y la región.

El segundo tipo es en respuesta a acontecimientos importantes en la zona.

Parece que desde octubre de 2023, cuando estalló la actual guerra, los dos tipos de discursos se han fusionado.

Los discursos de Nasrallah, en general, y sus discursos en tiempos de guerra en particular, pueden caracterizarse por tres características principales:

1. Dirigirse a diferentes audiencias

2. Motivos centrales

3. La ‘ideología palestina’:

Mapeo de audiencias objetivo



Los discursos de Nasrallah se pueden dividir según el público objetivo: la base chií que lo apoya en el Líbano (un objetivo central en la guerra cognitiva de Hezbollah es preservar y mantener la base), los oponentes de Hezbollah en el Líbano, la audiencia israelí, los países árabes, los países occidentales, etc.

Por ejemplo, en el discurso de Nasrallah del 6 de agosto (cuando se cumplió una semana de la eliminación selectiva del alto comandante militar de Hezbollah, el comandante terrorista Fuad Shukr), se destacaron sus mensajes al público libanés que se opone a Hezbollah, al igual que su discurso a los países árabes:

«Hay quienes en el Líbano necesitan comprender la magnitud de los peligros de lo que está sucediendo en la región, y expresan su preocupación por lo que sucederá si la resistencia gana la batalla, y les digo que deben temer la victoria del enemigo. … A quienes no nos apoyan en el Líbano, les pedimos que no apuñalen a la resistencia por la espalda y que no participen en la guerra psicológica contra nosotros.»

«Si la resistencia en Gaza es derrotada, Israel no protegerá los lugares sagrados islámicos o cristianos, y Palestina, Jordania, su régimen gobernante o Siria seguirán dependiendo de Egipto… Es el deber de todas las naciones de la región fijar el objetivo de evitar que ‘Israel’ gane esta batalla y elimine la resistencia y la cuestión palestina. Lo que se requiere es una confrontación sin vacilación y sin rendición… frente a la amenaza israelí».

No es casualidad que Nasrallah haya elegido mencionar específicamente a Jordania y Egipto, que tienen acuerdos de paz con Israel.

Motivos centrales

Los discursos de Nasrallah constan de varios motivos centrales, y a veces los utiliza todos y otras veces sólo partes.

Estos motivos reaparecen con frecuencia y crean la base de los mensajes y la narrativa de Hezbollah:

1. Glorificación del ‘ejército de la resistencia’: Hezbollah se posiciona como el protector del Líbano. Hezbollah se presenta como la organización que detendrá a Israel y le impedirá alcanzar sus objetivos.

• Desmoralización de los soldados de las FDI: Dirigiéndose al simple soldado, burlándose y ridiculizando las capacidades operativas de los soldados de las FDI.

• Menosprecio hacia las FDI: trivializar su fuerza y ​​capacidades del ejército israelí y resaltar sus deficiencias.

• Emisión de amenazas: Enfatizando la amenaza a Israel y el control operativo y geográfico de Hezbollah sobre los ciudadanos israelíes, especialmente en las comunidades del norte.

• Glorificación de los ‘héroes y mártires de la resistencia’: destacando las ‘celebridades’ de Hezbollah.

• Conexión con la religión: La conexión entre la política de Hezbollah y los chiís en el Líbano es profunda y evidente.

En el discurso del 6 de agosto, Nasrallah glorificó a la «celebridad» en cuyo honor se pronunció el discurso: Fuad Shukr.

Nasrallah detalló y elogió las cualidades, capacidades y contribuciones militares de Shukr a Hezbollah.

Nasrallah también empleó motivos para glorificar al ejército de la resistencia, ridiculizar a las FDI y enfatizar la amenaza a Israel. Nasrallah no perdió la oportunidad de aprovechar el ataque con vehículos aéreos no tripulados [drones] Shahed 101 propulsados ​​por motores eléctricos que se infiltraron en la zona de Nahariya, en el norte de Israel, en la tarde del 6 de agosto (unas horas antes del discurso) para amplificar estas narrativas.

‘Ideología palestina’

La necesidad de mantener la ‘ideología palestina’, tal como la define el líder supremo iraní, el ayatollah Khamenei, es evidente.

Esta supuesta ideología tiene como objetivo cerrar la brecha ideológica entre el eje chií y la Hermandad Musulmana sunita, representada por Hamás. La ‘Ideología Palestina’ crea un interés común a los ojos del Líder Supremo iraní, formando una base para la cooperación.

Públicamente, el Hezbollah chií y el Hamás sunita demuestran una unidad de intereses principalmente contra Israel, a pesar de sus diferencias ideológicas. El interés común permite al eje radical chií liderado por Irán cooperar con los Hermanos Musulmanes suníes representados por Hamás. En lugar de una ideología religiosa diferente, se crea un marco ideológico común: la «ideología palestina».

Las numerosas declaraciones de Nasrallah sirven a la narrativa de la ‘Ideología Palestina’. El discurso del 6 de agosto también estuvo lleno de declaraciones que sirven a esta narrativa: el peligro que plantea Israel requiere la «resistencia continua en Gaza y Cisjordania desde un punto de vista de la sangre compartida, la yihad en el futuro, y la gente justa con más paciencia y resiliencia… Los frentes de apoyo en el Líbano, Irak y Yemen seguirán apoyando a Gaza a pesar de los sacrificios…»

Las campañas de guerra cognitiva y psicológica de Hezbollah son consistentes y muestran una base ideológica única, así como una planificación previa. Los discursos de Nasrallah son un componente central de esta guerra.

Sin embargo, hay que recordar que la gran fuerza de Hezbollah se deriva de la fuerte creencia de su base chií en él y en su camino. Hezbollah depende de la base chií en el Líbano: los habitantes chiís del sur del Líbano, la Beqaa y Beirut. La mayor parte de la infraestructura militar de Hezbollah está desplegada dentro de centros de población chiís, sirviendo como escudo humano.

La capacidad de Hezbollah depende del apoyo de la población chií libanesa. Mantener la base de apoyo es un objetivo estratégico de suma importancia, mucho más que cualquier logro táctico sobre el terreno.

No afirmamos que toda la campaña de guerra cognitiva y psicológica esté dirigida únicamente hacia adentro, pero sí sostenemos que éste es su objetivo primero y central.

(Este artículo está basado parcialmente en un artículo sobre la guerra cognitiva de Hezbollah que publicamos el 1 de septiembre de 2021).

Fuente: Alma Research and Education Center