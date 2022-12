Los Bene Israel – Hijos de Israel

16 diciembre, 2022

Grupo judío que a mediados del siglo XX viven principalmente en Bombay, Calcuta y Ahmedabad. Su lengua materna es el maratí.

Los Bene Israel afirman descender de judíos que huyeron de las persecuciones sirias en Galilea en el siglo ii. Algunos afirman, en cambio, descender de las diez tribus perdidas de Israel. Los Bene Israel piensan que sus ancestros arribaron al país Konkan (la costa al sur de Bombay) a consecuencias de un naufragio. Siete hombres y siete mujeres sobrevivientes de dicho naufragio habían dado origen a la población actual.

En la práctica no se dispone de fuentes documentales que permitan saber desde cuándo la comunidad vive en la India. En aspecto físico, los Bene Israel son parecidos a los maratíes no judíos que habitan la región, lo que indica una mezcla con las poblaciones indias. Siguen asimismo prácticamente las mismas costumbres. Este fuerte grado de asimilación hace pensar que están en la India desde hace largo tiempo.

Mercaderes judíos provenientes de Europa viajaron hasta la India en la Edad Media por razones comerciales, pero no se conoce con certeza si se asentaron en forma permanente en el sur de Asia. Una referencia de Abraham ibn Daoud en el siglo XII sobre la existencia de una comunidad judía en la India es, desafortunadamente, demasiado vaga, y permanecerá sin corroboración durante varios siglos.

Los Bene Israel fueron descubiertos e identificados como judíos en el siglo XVIII por mercaderes provenientes de Bagdad. Rápidamente, durante los siglos XVIII y XIX, llegarán al área judíos de Calcuta (los bagdadi) y de Cochín para perfeccionar la educación religiosa de los Bene Israel.

Para ese tiempo los Bene Israel eran ya conocidos como casta de prensadores de aceite (telis). Se los distinguía de otras castas de prensadores de aceite con el nombre de shanivari telis, es decir, los prensadores del sábado (shanivar), porque respetaban el Shabat.

Los patronímicos se basan en el nombre de la aldea de origen, con el sufijo kar (penkar: de la aldea de Pen). Hay más de un centenar de nombres de aldea identificados, lo que proporciona una indicación sobre la distribución histórica de la comunidad, una cantidad bastante modesta tomando en cuenta las dimensiones de la India.

El fin del aislamiento

Hasta entrar en contacto con los judíos de Cochín y los bagdadí (provenientes de Bagdad, pero algunos de ellos prestos a instalarse en Calcuta) en el siglo XVIII, los Bene Israel eran una comunidad que había conservado solo algunas tradiciones judías:

No tenían rabinos, sino jefes religiosos hereditarios llamados Kaji o Kazi;

no tenían ningún texto religioso y habían olvidado el hebreo;

no utilizaban el término “judío”, sino el de Bene Israel (hijos de Israel);

observaban el Shabat y algunas otras fiestas judías;

creían en un dios único, el Dios de Israel;

practicaban la circuncisión a los niños varones; y

seguían ciertas reglas alimentarias de origen judío.

Estas prácticas residuales permitieron identificarlos como judíos, pero con ciertas dudas acerca de su “pureza”.

Como a los judíos de Cochín, la práctica india de castas (que prohíbe los matrimonios entre castas) probablemente les permitió sobrevivir como comunidad en un medio que de otro modo los habría absorbido y asimilado.

También como los judíos de Cochín, los Bene Israel estaban divididos en dos subgrupos: los Gora, o “blancos” (muy mayoritarios), supuestos como de linaje “puro”, y los Kala (o Kalu), “negros”, menos numerosos y supuestamente surgidos de matrimonios mixtos o adúlteros. Debe notarse que los colores “blanco” y “negro” no comportan diferencia alguna en términos de apariencia física. Por el contrario, remiten a un estatus social superior o inferior (en el sistema indio de castas, el blanco es el color de las castas más elevadas, y el negro el de los campesinos). Se vuelve a encontrar aquí la práctica de castas endógamas. Si bien no hay matrimonios exogámicos y sus condiciones sociales son diferentes, los miembros de las dos sub castas pertenecen a una misma comunidad y comparten los lugares de culto.

A partir de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX llegarán judíos de Cochín, y luego de otras comunidades (en particular, los bagdadi) para transmitirles las prácticas rituales del judaísmo: leyes religiosas, festividades, hebreo.

Desde el siglo XIX habrá contacto con la importante comunidad judía sefardí del Yemen, que desde largo tiempo atrás eran una fuente importante de textos sagrados para los judíos de Cochin. Todas estas evoluciones explican la progresiva pérdida del estatus de los kajis hasta su desaparición. Durante largo tiempo la clase sacerdotal de los Bene Israel estuvo constituida sobre todo por judíos bagdadí, de Cochín y del Yemen.

Aunque pasaron por un proceso de «rejudaización», los Bene Israel eran vistos con ciertas reservas por otras comunidades, teniendo en cuenta su ignorancia de las leyes judías. Así, por ejemplo los bagdadí de Calcuta rehusaban cualquier matrimonio con los Bene Israel, teniendo en cuenta las dudas respecto de su “pureza” como judíos.

Bajo la influencia de los judíos de Cochín y de los bagdadí de Calcuta, los Bene Israel adoptaron el rito sefardí con algunas particularidades propias de la comunidad.

Otro factor de modernización fue el contacto con los misioneros británicos. Estos fundaron escuelas en lengua inglesa, lo que explica consecuentemente la fuerte relación entre los Bene Israel y el poder colonial británico. Para esta pequeña casta india modesta y aislada, aquel representará una importante apertura al Mundo.

El período moderno

Poco se conoce de los Bene Israel antes del siglo XVIII, pero su desarrollo está mucho más documentado a partir de esa época.

Partiendo de aldeas de la costa, se instalaron progresivamente en las ciudades, en particular Bombay, razón por la que a veces se los llama “judíos de Bombay”, pero también en Delhi y hasta en Karachi, en el actual Pakistán. La primera familia de la que se tiene evidencia se instaló en Bombay en 1746: los Divekar (“los de la aldea de Dive”). A finales del siglo XVIII se funda la primera sinagoga Bene Israel de Bombay.

A partir de finales del siglo XVIII muchos entrarán a servir en el ejército británico. Para finales del siglo XIX, muchos se habían convertido en funcionares menores del imperio británico, o en empleados de la administración. Esta evolución social es producto de la educación en las escuelas misioneras británicas, pero también marca la influencia de los judíos de Calcuta (bagdadí) y de Cochín, muy conectados al comercio internacional. Para la antigua, modesta y aislada casta de los “prensadores de aceiteפ se trata de una revolución social importante. A comienzos del siglo XX aparecerán los primeros médicos y abogados surgidos de la comunidad.

En 1875 los Bene Israel establecen una “escuela israelita” con enseñanza impartida en inglés, que será la primera escuela “moderna” bajo su control.

Se estima que los Bene Israel eran alrededor de 6.000 en los años 1830, 10.000 al comenzar el siglo XX, y en 1948 eran la comunidad más numerosa de la India, con unos 20.000 miembros. A partir de allí la población ha disminuido sostenidamente (en la India), principalmente a causa de la emigración hacia Israel, y para el 2005 su número se estima en 5.000 personas.

La emigración hacia Israel

En 1897 los Bene Israel fueron invitados a participar en el Primer Congreso Sionista de Basilea, pero declinaron la invitación.

Desde la creación del Estado de Israel en 1948, los Bene Israel comenzaron a migrar hacia aquel país. Con ello comienza una controversia que durará varios años. El origen judío de los Bene Israel no era una cuestión debatida, pero los rabinos de Israel discutían si continuaban siendo plenamente judíos. En efecto, durante siglos los Bene Israel habían vivido sin rabinos ni conocimiento de la ley judía. Sus matrimonios y las conversiones de hindúes (probables teniendo en cuenta el aspecto físico) eran objeto de sospecha. En Israel los rabinos tienen el monopolio para celebrar matrimonios entre judíos; a causa de las dudas de aquellos sobre la legitimidad de los Bene Israel, estos últimos tenían dificultades para casarse en Israel. Estos problemas frenaban en parte la migración.

En 1964 el Gran Rabino de Israel reconoce a los Bene Israel como plenamente judíos, lo que resolvió los problemas sobre las situaciones personales y facilitó la inmigración. En 2005 se calculaba un número de alrededor de 60.000 en Israel, 5.000 en la India y otros 2.000 distribuidos en diversos países anglófonos (el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, etc.)

