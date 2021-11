Los ataques terroristas de 2008 en Mumbai ayudaron a moldear las relaciones entre Israel y la India

27 noviembre, 2021

La creciente cooperación y solidaridad entre Nueva Delhi y Jerusalén no es solo una función de la tragedia compartida.

Por Jonathan Spyer

El 26 de noviembre se cumplen 13 años desde los ataques terroristas en Mumbai, India. Esa noche, en 2008, 10 hombres armados vinculados a la organización Lashkar-e-Taiba (LeT – «Ejército de los Justos») atacaron cinco lugares de la ciudad, disparando al azar, con la simple intención de matar al máximo número de personas. Los atacantes atacaron deliberadamente áreas de la ciudad frecuentadas por extranjeros, evidentemente con la intención de maximizar el impacto global de sus acciones.

Entre los sitios atacados se encontraba la Casa Nariman, también conocida como la «Casa Jabad». Seis ciudadanos israelíes fueron torturados y asesinados en este lugar, que había sido seleccionado deliberadamente por los organizadores. Entre los israelíes muertos se encontraban el rabino Gavriel Holtzberg y su esposa Rivka, que administraba la Casa Jabad. Sandra Samuel, una ciudadana india que trabajaba como niñera para los Holtzberg, se hizo famosa por arriesgar su propia vida para salvar al hijo del matrimonio judío de dos años, Moshe.

Los ataques de Mumbai no concluyeron en la noche del 26 de noviembre de 2008. Más bien, los terroristas tomaron rehenes y mantuvieron a raya a las fuerzas de seguridad indias durante tres días. El número final de muertos fue de 165, que consta de 140 ciudadanos indios y 25 visitantes extranjeros. Nueve de los 10 hombres armados también murieron. El décimo fue aprehendido por las autoridades, condenado por asesinato y ejecutado cuatro años después.

Los ataques de Mumbai fueron un evento profundamente traumático grabado en la memoria de la gente de esa ciudad y de la India en su totalidad. Mientras tanto, 13 años después, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre los autores de los ataques y quiénes estuvieron detrás de ellos.

Una mujer hindú venera al dios Sol en un estanque artificial durante el festival religioso de Chhath Puja en Mumbai, India, el 10 de noviembre de 2021 (Foto: REUTERS / Niharika Kulkarini).

La responsabilidad directa del grupo islamista sunita LeT por los asesinatos de Mumbai no está en duda. El terrorista capturado, Ajmal Kasab, admitió su pertenencia a esta organización y describió en detalle el proceso en el que él y sus colegas se entrenaron en Pakistán y partieron hacia los ataques desde Karachi, la capital de la provincia de Sindh en Pakistán.

Una investigación india confirmó la responsabilidad de LeT en los ataques. La presión subsecuente de Estados Unidos y las Naciones Unidas sobre Pakistán llevó al arresto de varios miembros de LeT en suelo pakistaní. En 2009, Pakistán publicó los resultados de su propia investigación, confirmando también la responsabilidad de la organización en los ataques.

Pero si bien la responsabilidad directa de los terroristas de LeT no está en duda, ha surgido evidencia sólida de que esta organización no actuó sola. Más bien, antes, durante y después de los ataques, hubo una estrecha relación entre el grupo y la Dirección de Inteligencia Inter-Servicios [ISI] de Pakistán, o elementos dentro de esa organización. El ISI es la principal agencia de inteligencia de Pakistán.

Kasab, en su interrogatorio, llevado a cabo por las autoridades indias y los oficiales del FBI, confirmó que la operación de Mumbai fue dirigida desde Karachi, utilizando comunicaciones telefónicas e Internet. Según Steve Coll, un periodista estadounidense que se especializa en los vínculos de Pakistán con grupos terroristas, el rastro digital sugiere que los individuos que dirigían los ataques desde Mumbai estaban sirviendo a agentes del ISI. Coll señala en su libro Directorate S que los funcionarios occidentales confrontaron a Pakistán con las interceptaciones relevantes. No se siguió ninguna investigación sistemática.

David Coleman Headley (cuyo nombre de nacimiento es Daood Gilani), ciudadano paquistaní y estadounidense acusado y condenado en 2009 en un tribunal estadounidense por espionaje para el LeT antes de los ataques, ofreció más detalles sobre los vínculos del grupo con el ISI.

Según el testimonio de Headley, los oficiales de ISI en servicio ayudaron en la financiación y planificación de los ataques. Uno de los oficiales nombrados por Headley, al que él se refirió como «Mayor Iqbal», dirigió y financió los ataques y seleccionó personalmente los blancos. Según su propio testimonio, Headley fue enviado en cinco misiones de reconocimiento a Mumbai por Iqbal, con el fin de seleccionar los blancos posteriormente atacados por LeT en noviembre de 2008.

Según Headley, por cierto, Iqbal eligió específicamente la Casa Nariman Jabad como blanco porque afirmaba que era una fachada para el Mossad. Headley reveló además que después de los ataques, Iqbal intentó poner en marcha un ataque del LeT contra las oficinas del periódico Jyllands-Posten, que había publicado imágenes de Mahoma, el profeta del islam.

Además de los detalles sobre el Mayor Iqbal, David Headley dio varios nombres de los oficiales en actividad de ISI comprometidos en ofrecer asistencia al LeT. Estos nombres incluían al mayor Sameer Ali, de quien Headley dijo que lo reclutó, y Sajid Mir.

Las afirmaciones de Headley sobre el papel del ISI en los ataques fueron posteriormente confirmadas de forma independiente por otro agente del LeT, Zabiuddin Ansari. Este individuo era un ciudadano indio. Huyó a Pakistán en 2006 y fue extraditado de Arabia Saudita a India en 2012.

Ansari testificó que las armas y municiones utilizadas en el ataque fueron proporcionadas por ISI. Ansari confirmó además que oficiales del ISI estuvieron presentes en la sala de mando del LeT en Karachi durante los tres días del ataque. En India e independientemente del relato de David Headley, Ansari nombró al Mayor Sameer Ali como uno de los oficiales presentes. Ansari afirmó que Ali le encargó a él mismo enseñarles una serie de frases sencillas en hindi a los participantes paquistaníes en los ataques, para que pudieran hacer declaraciones a los medios de comunicación indios durante el curso de los ataques y el asedio subsecuente.

Si bien el apoyo y la dirección ofrecidos a LeT por parte de los oficiales en servicio del ISI parecen confirmados, sigue habiendo un debate sobre hasta qué punto el ISI en su conjunto, y por lo tanto el propio estado paquistaní, debe considerarse como un respaldo del grupo, o si la situación descrita por Headley y Ansari muestra la existencia de un elemento dentro del ISI que apoya al grupo terrorista. No hay necesariamente una simple línea divisoria a este respecto. Algunos analistas han señalado la existencia de un ala específica y formalmente organizada del ISI, a saber, la “S” o ala de seguridad, que es directamente responsable de la relación con el LeT.

La línea adoptada por las autoridades paquistaníes, cuando Estados Unidos las presionó para investigar el asunto y se les presentó una clara evidencia de la participación de los operativos del ISI, ha sido que los responsables fueron «operativos deshonestos» dentro del ISI.

En última instancia, la cuestión de si elementos dentro del ISI, o el propio ISI planeó, ayudó y dirigió los ataques de Mumbai sigue sin resolverse, con puntos coherentes en ambos lados del debate. Pero, de cualquier manera, el panorama es grave. Si este último es el caso, Pakistán es un estado patrocinador del terror. Si es lo primero, entonces el estado paquistaní no puede dar cuenta de las actividades de apoyo al terrorismo que llevaron a la muerte de cientos de personas, llevadas a cabo por oficiales en servicio en una institución estatal de primer nivel.

La relación estratégica y la asociación entre Israel e India ha crecido exponencialmente desde 2008. No obstante, los ataques de Mumbai continúan simbolizando un cierto punto en común que sigue siendo el núcleo de las relaciones. Tanto la India como Israel son países no musulmanes, ubicados respectivamente en los límites oriental y occidental del corazón del mundo islámico. Por lo tanto, ambos deben lidiar con las consecuencias del encuentro en curso, a menudo catastrófico, de gran parte de ese mundo con la modernidad, y sus desafíos resultantes.

Los estados colapsados ​​parcial o totalmente, cuyo territorio e instituciones llegan a formar incubadoras de grupos paramilitares violentos son un síntoma de este malestar mayor. Los resultados de esta realidad se manifestaron claramente en Mumbai el 26 de noviembre de 2008. Ha habido numerosos ejemplos posteriores, hasta e incluyendo el pasado muy reciente. La creciente cooperación y solidaridad entre Nueva Delhi y Jerusalén no es solo una función de la tragedia compartida. Sin embargo, es probable que el recuerdo de los ataques de Mumbai y las circunstancias que los engendraron sigan siendo un pilar importante en la estructura más amplia de la relación entre Israel e India.

Fuente: The Jerusalem Post