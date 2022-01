Los ataques iraníes en Irak reflejan debilidad y confusión

22 enero, 2022

El aumento del lanzamiento de cohetes parece más una especie de respuesta ritual a las muertes de Soleimani y Muhandis que la salva inicial de un esfuerzo por expulsar a las fuerzas occidentales.

Por Jonathan Spyer

Durante la última semana se han producido una serie de ataques con bombas y granadas en Bagdad, la capital iraquí. Estaban dirigidos a instalaciones financieras y oficinas políticas asociadas con varias facciones que actualmente participan en las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en Irak.

Estos incidentes siguen a una serie de ataques con cohetes y aviones no tripulados contra instalaciones estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria. Estos últimos se produjeron tras la conmemoración del segundo aniversario del asesinato del comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC)/Fuerza Quds [iraní], Qasem Soleimani, y del líder de las Unidades de Movilización Popular, Abu Mahdi al-Muhandis, a manos de EE. UU. el 3 de enero de 2020.

No hay gran misterio en cuanto a quién es el responsable de estos incidentes. Dada la naturaleza de los objetivos, claramente fueron llevados a cabo por elementos proiraníes. Pero el momento y la naturaleza de los incidentes, y su intensidad, son significativos. No son una indicación de la fuerza iraní, sino más bien del relativo desorden y confusión observable en el campo proiraní en Irak en el momento actual.

Primero, los ataques en Bagdad. Tuvieron lugar después de la apertura de la nueva sesión del parlamento iraquí, el 9 de enero. Los sitios atacados fueron las sedes de tres partidos políticos: el Partido Democrático Kurdo (PDK), la Coalición Taqadum y la Alianza Azm. Los dos últimos son listas que representan a la población árabe sunita iraquí. También fueron atacadas dos instituciones financieras asociadas con el Partido Democrático Kurdo, el Kurdistan Bank y el Cihan Bank, de propiedad kurda.

No hubo muertes en ninguno de estos incidentes. Varias personas resultaron heridas.

El KDP, la Alianza Azm y la Coalición Taqadum son formaciones políticas no chiitas que actualmente están negociando con la lista chiita Sairun de Muqtada al-Sadr para la formación de una coalición de gobierno que excluiría a los elementos proiraníes. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad de los incidentes en Bagdad. Pero se puede afirmar con casi certeza que estos ataques con granadas fueron las milicias proiraníes expresando su descontento, con su estilo propio e inimitable.

Los ataques son el último indicio del relativo desorden en el que se encuentran las milicias chiitas y el interés iraní en Irak desde las elecciones del 10 de octubre.

En esas encuestas, la lista Fatah apoyada por las milicias sufrió una precipitada caída del apoyo y la representación posterior en el parlamento iraquí de 329 miembros. Gracias a la desorganización, la desunión y una mala lectura de la nueva ley electoral, lo que condujo a tácticas electorales defectuosas, la lista Fatah se redujo de 48 escaños en el parlamento a 17. Los gobiernos de Irak en los últimos años han consistido en coaliciones, reuniendo a elementos dispares e incluso opuestos. El elemento proiraní debe estar en el gobierno, para mantener el estatus legal de sus milicias, continuar el flujo de fondos a las Unidades de Movilización Popular (el organismo oficial que les da a las milicias su estatus legal) y asegurar que no ocurra ningún intento serio de desmantelamiento o confrontación del estado paralelo iraní por parte del gobierno en Irak.

La disminución de la representación electoral no fue el resultado de una pérdida de apoyo popular para el campo proiraní, sino de una simple mala gestión. En términos de votos, la lista de Fatah recibió más que la de Sadr: 670.000 frente a 650.000. La desunión, las tácticas equivocadas y la incompetencia produjeron una drástica diferencia en la asignación de escaños.

Siguieron meses de disturbios en Bagdad cuando las milicias, específicamente Kataib Hezbollah y Asaib Ahl Al-Haq, organizaron protestas por parte de miembros de sus movimientos y milicianos, exigiendo un recuento de los resultados. Las tensiones alcanzaron su punto máximo con un ataque con aviones no tripulados [drones] contra la residencia del primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi en noviembre. Pero los disturbios y los intentos de intimidación no lograron su objetivo. No se hizo ningún recuento.

En la apertura del parlamento el 9 de enero, las facciones proiraníes, ahora organizadas en el “Marco de Coordinación”, intentaron interrumpir los procedimientos. En concreto, intentaron (sin éxito) impedir la elección de Mohammed Halbousi, el líder de la lista sunita Taqadum, como presidente del parlamento.

Muchos analistas iraquíes han interpretado que el nombramiento de Halbousi para este cargo significa que Sadr tiene la intención de buscar formar un gobierno con sus principales aliados no chiitas, en lugar de buscar crear una coalición de unidad que involucre a los dos principales bloques chiitas.

Los ataques con granadas fueron la respuesta del elemento proiraní a este desarrollo. Apuntaron a esos elementos no chiitas, que Sadr necesitará como los componentes básicos de cualquier coalición que excluya al elemento de la milicia chiíta.

Mientras tanto, los ataques contra posiciones estadounidenses y de la coalición incluyeron el lanzamiento de cuatro cohetes contra la embajada de EE. UU. en Bagdad, el 12 de enero, dos ataques con drones a la base Ain al Asad, en la provincia de Anbar, y el disparo de cohetes contra la base «Aldea Verde» [Green Village] de la Coalición/Fuerzas Democráticas Sirias en el este de Siria. No hubo víctimas mortales.

La coalición liderada por Estados Unidos respondió al lanzamiento de cohetes contra la base en Siria con fuego de artillería sobre el origen de los disparos de los cohetes. Esto fue cerca de la ciudad de Mayadin, en un área controlada por las milicias apoyadas por Irán justo al oeste del río Éufrates y cerca de la frontera iraquí. La Brigada Qassim al-Jabbarin, un frente de Ktaib Hezbollah, se atribuyó la responsabilidad de los disparos contra Ain al Asad.

No hay indicios de que las operaciones a este nivel cambiarán los pequeños pero significativos despliegues estadounidenses en Irak y Siria. El aumento del lanzamiento de cohetes parece más una especie de respuesta ritual a los asesinatos de Soleimani y Muhandis que la salva inicial de un esfuerzo decidido por expulsar a las fuerzas occidentales.

En cuanto a las acciones contra los opositores políticos, los próximos obstáculos para el parlamento serán elegir un nuevo presidente, y luego un nuevo primer ministro, en los próximos dos meses. Los iraníes y sus milicias están siguiendo una conocida «estrategia de tensión», diseñada para producir un sentimiento de intimidación entre los oponentes y disuadirlos de movimientos claros en la dirección de la exclusión del interés iraní de un papel en el gobierno.

Ahora es la movida de Sadr. El propio Muqtada al-Sadr, por supuesto, no es un consistente oponente de los iraníes. Bien puede ser que siga prefiriendo tejer un camino complejo e inconsistente entre los iraníes y sus enemigos, en lugar de entrar en una vía de confrontación entre su propia milicia y las de Teherán. Pero el mismo hecho de que la decisión clave esté ahora en manos de Sadr es testimonio de la falta de timón de la estrategia iraní en Irak en la actualidad.

Es difícil imaginar la confusión y el desorden actuales bajo la dirección de Soleimani y Muhandis. Evidentemente, Esmail Ghaani y Abd al Aziz al-Mohammadawi, sus respectivos reemplazos, no son del mismo calibre. Desde este punto de vista, el estancamiento actual de la posición iraní en Irak (y en otros lugares) es quizás el testimonio más auténtico de las habilidades de estos dos comandantes asesinados. Es una confirmación interesante de la importancia de los líderes individuales, a pesar de la relevancia de las estructuras y los sistemas.

Finalmente, por supuesto, desde el punto de vista de los enemigos de Irán, es un testimonio de lo apropiada que fue la decisión de eliminarlos. Tal vez sea desafortunado que el malestar actual de la estrategia de poder de Irán en Irak no esté siendo explotado por una estrategia clara y determinada por parte de EE.UU. y sus aliados. Más bien, estos son en estos tiempos principalmente los beneficiarios pasivos de las dificultades de Irán.

Fuente: The Jerusalem Post